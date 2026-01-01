Hindustan Hindi News
मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दिल्ली में ईडी की एक और छापेमारी, अबतक 10 करोड़ के गहने व नगदी बरामद

ईडी ने 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा के रोहतक में 10 स्थानों पर पहले चरण का तलाशी अभियान चलाया था। यादव से जुड़े स्थानों के अलावा, ईडी ने अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी से संबंधित परिसरों पर भी छापा मारा।

Jan 01, 2026 06:35 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
UAE में रहने वाले फरार अपराधी इंदरजीत सिंह यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को एक छापेमारी के दौरान दिल्ली के एक फार्महाउस से 1.22 करोड़ रुपए नगद और 8.50 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए। इससे एक दिन पहले इसी मामले में दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने अमन कुमार नाम के एक व्यक्ति के ठिकाने से तलाशी के दौरान 5.12 करोड़ रुपए नगद, 8.80 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस और 35 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।

ईडी ने शहर के वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स में सुनील गुप्ता नाम के एक शख्स के घर व फार्महाउस पर तलाशी अभियान चलाते हुए करीब 10 करोड़ की संपत्ति बरामद की। जिसके बारे में विभाग ने आज यानी गुरुवार को जानकारी दी। ईडी ने बताया कि यह अभियान 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था और कार्रवाई अभी भी जारी है।

इस बारे में जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सुनील गुप्ता ने पहले इंदरजीत सिंह के साथी अमन कुमार को लोन दिया था और ED की जांच शुरू होने के बाद अमन कुमार ने सुनील गुप्ता को राशि ट्रांसफर करके अपराध से मिले पैसे को ठिकाने लगाने की कोशिश की।

गुप्ता के ठिकानों से ईडी ने अबतक 8.50 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 1.22 करोड़ रुपए की नगदी बरामद की है।

ईडी ने दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिया विहार स्थित घर पर यह छापेमारी हरियाणा के फरार अपराधी इंदरजीत सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले की जांच के सिलसिले में की। ईडी के मुताबिक इंदरजीत सिंह यादव संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सक्रिय है। ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए इंदरजीत सिंह यादव और अमन कुमार दोनों से ही संपर्क नहीं हो सका।

यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अवैध उगाही, प्राइवेट फाइनेंसरों से जबरन लोन सेटलमेंट और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने से जुड़ा है। ED का मामला हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से यादव और उनके साथियों के खिलाफ दायर 14 FIR और चार्जशीट पर आधारित है।

ईडी ने 29 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा कि यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार है तथा यूएई से अपना काम कर रहा है।

