दिल्ली के कई क्षेत्रों में दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति, DJB ने वजह बता जारी की इलाकों की सूची
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को नए साल के शुरुआती दो दिन पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दी, जिसमें उसने बताया कि शहर के चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में आने वाले जलाशय का सालाना आधार पर फ्लशिंग का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 1 जनवरी (गुरुवार) और 2 जनवरी (शुक्रवार) को कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इस दौरान इन इलाकों में पानी की आपूर्ति या तो नहीं होगी या आम दिनों के मुकाबले कम होगी।
इन इलाकों में प्रभावित होगी पानी की आपूर्ति
जल बोर्ड ने इस कारण प्रभावित होने वाले इलाकों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को रिज रोड, रविंद्र रंग शाला, CRPF कॉम्प्लेक्स, पुलिस वायरलेस ओल्ड राजिन्दर नगर, सर गंगाराम अस्पताल और WEA क्षेत्र आदि में रोजाना होने वाली पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए गहरा खेद जताया है।
DJB की लोगों को सलाह, समझदारी से करें उपयोग
उधर पानी की आपूर्ति में व्यवधान होने के चलते जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि पानी की समस्या से बचने के लिए वे पानी का इस्तेमाल कंजूसी और समझदारी से करें। इसके साथ ही विभाग ने टैंकर मंगवाने के लिए वाटर इमरजेंसी नंबर (जल आपातकालीन नंबर) भी जारी किए हैं, जिन पर सम्पर्क करते हुए टैंकर मंगवाए जा सकते हैं।
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए नंबर्स
वाटर इमरजेंसी नंबर 1916
ईदगाह:23537397 एवं 23677129
चंद्रावल WW-2: 23819045, 23818525 और 23810930।
राजिंदर नगर: 28742340,
गुलाबी बाग/शास्त्री नगर: 23650040