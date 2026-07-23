छात्रों के समर्थन में 'मौन आंदोलन' में भावुक हो गए अन्ना हजारे, आंखों से निकल आए आंसू
एक दिन पहले अन्ना ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया था।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का 'मौन आंदोलन' (चुप रहकर विरोध) किया। इस दौरान वे काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। जिसका वीडियो वायरल हो गया।
अन्ना हजारे ने शहर के वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास सुबह 11 बजे अपना 'मौन आंदोलन' शुरू किया था, और दो घंटे बाद दोपहर 1 बजे इसे खत्म कर दिया। मौन आंदोलन पूरा होने के बाद वे उसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए।
'पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी'
'मौन आंदोलन' खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए अण्णा हजारे ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा अगर जवाबदेही तय की जाती है और मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो इससे पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले डेढ़ महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा होता है तो ऐसी कार्रवाई से अन्य मंत्रियों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता पर उन्हें अपना पद गंवाना पड़ सकता है।
'कुछ अच्छा होता है तो सरकार श्रेय लेती है'
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सब कुछ ठीक होता है तो सरकार उसका श्रेय लेती है, लेकिन विफलता की स्थिति में जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल देती है।
इससे एक दिन पहले अन्ना ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संवाद के जरिए समाधान निकलने की सलाह दी थी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया था।
छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बताया था पीड़ादायक
पीएम को लिए अपने पत्र में हजारे ने छात्रों पर हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरों को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।' हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी।
उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिये समाधान तलाशने का अनुरोध किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए हजारे ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मोदी को इसलिए पत्र लिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं और उन्हें जनता के मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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