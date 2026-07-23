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छात्रों के समर्थन में 'मौन आंदोलन' में भावुक हो गए अन्ना हजारे, आंखों से निकल आए आंसू

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र
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एक दिन पहले अन्ना ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया था।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का 'मौन आंदोलन' (चुप रहकर विरोध) किया। इस दौरान वे काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। जिसका वीडियो वायरल हो गया।

अन्ना हजारे ने शहर के वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास सुबह 11 बजे अपना 'मौन आंदोलन' शुरू किया था, और दो घंटे बाद दोपहर 1 बजे इसे खत्म कर दिया। मौन आंदोलन पूरा होने के बाद वे उसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए।

'पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी'

'मौन आंदोलन' खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए अण्णा हजारे ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा अगर जवाबदेही तय की जाती है और मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो इससे पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले डेढ़ महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा होता है तो ऐसी कार्रवाई से अन्य मंत्रियों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता पर उन्हें अपना पद गंवाना पड़ सकता है।

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'कुछ अच्छा होता है तो सरकार श्रेय लेती है'

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सब कुछ ठीक होता है तो सरकार उसका श्रेय लेती है, लेकिन विफलता की स्थिति में जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल देती है।

इससे एक दिन पहले अन्ना ने दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संवाद के जरिए समाधान निकलने की सलाह दी थी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया था।

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छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बताया था पीड़ादायक

पीएम को लिए अपने पत्र में हजारे ने छात्रों पर हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरों को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।' हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी।

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उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिये समाधान तलाशने का अनुरोध किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए हजारे ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मोदी को इसलिए पत्र लिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं और उन्हें जनता के मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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