अन्ना आंदोलन से कैसे अलग है कॉकरोच पार्टी का विरोध-प्रदर्शन, इन 5 अंतर से समझें

दिल्ली में कुछ लोग डेढ़ दशक पहले हुए अन्ना हजारे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। दोनों ही आंदोलनों में युवाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बावजूद इनमें 5 बड़े अंतर रहे।

मदन जैड़ा, नई दिल्ली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में सोमवार को जंतर-मंतर पर हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी तो लोगों की डेढ़ दशक पहले हुए अन्ना हजारे आंदोलन की यादें ताजा हो गईं। हालांकि, दोनों आंदोलनों में कुछ समानताएं होने के बावजूद काफी भिन्नताएं हैं।

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से लेकर संसद भवन के निकट तक एकत्र होने में सफल रहे। पुलिस ने करीब 50 हजार के करीब छात्र-युवाओं के उस क्षेत्र में पहुंचने का दावा किया है, लेकिन वास्तविक संख्या 70-80 हजार तक होने का अनुमान है। इससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। अन्ना हजारे और सीजेपी के आंदोलन में कुछ समानताएं हैं। दोनों आंदोलन सत्ता के खिलाफ थे। इनमें युवा बड़ी संख्या में जुड़े थे। दोनों आंदोलन भीड़ जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन इनमें कई भिन्नताएं भी हैं।

CJP और अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या अंतर 1. बुजुर्ग गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए आंदोलन में तब सोशल मीडिया की भूमिका करीब-करीब नगण्य थी। सीजेपी आंदोलन जेन जी और सोशल मीडिया प्रेरित है।

2. अन्ना आंदोलन से तत्कालीन यूपीए सरकार को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह उसका देश के कई हिस्सों में फैलना और बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का उससे जुड़ना रहा। सीजेपी का आंदोलन अभी सीमित है तथा सोनम वांगचुक के अलावा कोई और सेलिब्रेटी उससे जुड़ नहीं पाया है।

3. अन्ना आंदोलन राजनीतिक में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जिससे युवा और बुजुर्ग हर कोई जुड़ रहा था। यानी समाज के बड़े तबके को वह अपील कर रहा था। सीजेपी का आंदोलन नीट परीक्षा और युवाओं के मुद्दों तक सीमित है, इसलिए दोनों की व्यापकता में फर्क है।

4. एक फर्क यह भी है कि अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे एक चेहरा थे, जिनके नेतृत्व में लोग आंदोलन से जुड़ते रहे। सीजेपी के आंदोलन में अभी तक वैसा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां सोशल मीडिया उस कमी को पूरी करते हुए दिख रहा है।

5. सीजेपी आंदोलन को लेकर सरकार की चिंताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यह अन्ना हजारे आंदोलन जैसी चुनौती नहीं है।