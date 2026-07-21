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अन्ना आंदोलन से कैसे अलग है कॉकरोच पार्टी का विरोध-प्रदर्शन, इन 5 अंतर से समझें

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में कुछ लोग डेढ़ दशक पहले हुए अन्ना हजारे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। दोनों ही आंदोलनों में युवाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बावजूद इनमें 5 बड़े अंतर रहे।

अन्ना आंदोलन से कैसे अलग है कॉकरोच पार्टी का विरोध-प्रदर्शन, इन 5 अंतर से समझें

मदन जैड़ा, नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में सोमवार को जंतर-मंतर पर हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी तो लोगों की डेढ़ दशक पहले हुए अन्ना हजारे आंदोलन की यादें ताजा हो गईं। हालांकि, दोनों आंदोलनों में कुछ समानताएं होने के बावजूद काफी भिन्नताएं हैं।

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से लेकर संसद भवन के निकट तक एकत्र होने में सफल रहे। पुलिस ने करीब 50 हजार के करीब छात्र-युवाओं के उस क्षेत्र में पहुंचने का दावा किया है, लेकिन वास्तविक संख्या 70-80 हजार तक होने का अनुमान है। इससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। अन्ना हजारे और सीजेपी के आंदोलन में कुछ समानताएं हैं। दोनों आंदोलन सत्ता के खिलाफ थे। इनमें युवा बड़ी संख्या में जुड़े थे। दोनों आंदोलन भीड़ जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन इनमें कई भिन्नताएं भी हैं।

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CJP और अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या अंतर

1. बुजुर्ग गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए आंदोलन में तब सोशल मीडिया की भूमिका करीब-करीब नगण्य थी। सीजेपी आंदोलन जेन जी और सोशल मीडिया प्रेरित है।

2. अन्ना आंदोलन से तत्कालीन यूपीए सरकार को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह उसका देश के कई हिस्सों में फैलना और बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का उससे जुड़ना रहा। सीजेपी का आंदोलन अभी सीमित है तथा सोनम वांगचुक के अलावा कोई और सेलिब्रेटी उससे जुड़ नहीं पाया है।

3. अन्ना आंदोलन राजनीतिक में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जिससे युवा और बुजुर्ग हर कोई जुड़ रहा था। यानी समाज के बड़े तबके को वह अपील कर रहा था। सीजेपी का आंदोलन नीट परीक्षा और युवाओं के मुद्दों तक सीमित है, इसलिए दोनों की व्यापकता में फर्क है।

4. एक फर्क यह भी है कि अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे एक चेहरा थे, जिनके नेतृत्व में लोग आंदोलन से जुड़ते रहे। सीजेपी के आंदोलन में अभी तक वैसा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां सोशल मीडिया उस कमी को पूरी करते हुए दिख रहा है।

5. सीजेपी आंदोलन को लेकर सरकार की चिंताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यह अन्ना हजारे आंदोलन जैसी चुनौती नहीं है।

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प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित मान रहा केंद्र

केंद्र सरकार इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित मान रही है। परोक्ष रूप में सरकार ने संकेत भी दिए, इन लोगों का मकसद चुनावी है। सरकार के एक बड़े नेता ने कहा कि इसमें छात्रों की संख्या बेहद कम हैं। प्रदर्शनकारी अपनी बात रखना चाहते थे, तो उनको मौका दिया गया। सरकार ने यह भी साफ किया कि प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर से जबरन नहीं हटाया गया है। अगर वे हट रहे हैं तो अच्छा है। हालांकि, सरकार और भाजपा आगे की स्थिति पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए अभी दो-तीन दिन संसद में विपक्ष की तरफ से हंगामा किए जाने के आसार हैं। हालांकि, सरकार की कोशिश है कि तब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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