अनमोल बिश्नोई ने NCR के इस फर्जी पते पर बनवाया था पासपोर्ट, प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी STF
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। अनमोल बिश्नोई पर ग्रेटर फरीदाबाद के पते का इस्तेमाल कर फर्जी पते और जानकारी के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। अनमोल बिश्नोई पर ग्रेटर फरीदाबाद के पते का इस्तेमाल कर फर्जी पते और जानकारी के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच पूरी होने के बाद हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा लेकर आएगी, जहां उससे गुरुग्राम और पंचकूला समेत कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में पूछताछ होगी।
फर्जी पहचान पर बनवाया था पासपोर्ट : जांच एजेंसियों के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई ने गिरफ्तारी से बचने और विदेश भागने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लिया था। उसने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 स्थित ओरिक सिटी होम्स सोसाइटी के पते पर गलत जानकारी देकर भानु प्रताप के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। इस संबंध में फरीदाबाद के बीपीटीपी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
सूत्रों के अनुसार यह पासपोर्ट धोखाधड़ी अनमोल बिश्नोई के संगठित आपराधिक नेटवर्क को दर्शाती है, जिसका इस्तेमाल वह पहचान छुपाने और देश से बाहर बैठकर अपने गिरोह का संचालन करने के लिए कर रहा था।
सतीश बालन, आईजी, एसटीएफ हरियाणा, ''एनआईए की जांच पूरी होने के बाद अनमोल बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। हरियाणा में दर्ज मामलों में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी।''
अनमोल पर कुल 18 मामले दर्ज
बता दें कि, भाषा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में रह रहा था और जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। अनमोल पर कुल 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें जबरन वसूली, हत्या और हथियार तस्करी शामिल हैं। पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल नेपाल, दुबई और केन्या के रास्ते अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था। उसकी दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस को विभिन्न मामलों में तलाश है।