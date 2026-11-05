राजघाट पर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने हटाया, तबीयत बिगड़ी
राजघाट के मेन गेट पर बिना अनुमति धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से वे आप विधायक संजीव झा के साथ चले गए।
उत्तराखंड के 2022 अंकिता भंडारी हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे उसके माता-पिता को दिल्ली में राजघाट के मेन गेट के पास धरना देने पर पुलिस ने हटा दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजघाट विरोध प्रदर्शन का निर्धारित स्थान नहीं है। अंकिता भंडारी के माता-पिता को वहां से हटने के लिए बार-बार आग्रह किया गया लेकिन दोनों के नहीं हटने पर उन्हें वहां से हटाया गया। इस दौरान अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया।
मुख्य द्वार के पास दे रहे थे धरना
सूत्रों ने बताया कि अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में राजघाट के मुख्य द्वार के पास धरना दे रहे उसके माता-पिता को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता-पिता बुधवार को प्रार्थना करने और मीडिया से बात करने के लिए राजघाट पहुंचे थे। बाद में उन्होंने 2 अन्य लोगों के साथ मुख्य द्वार के पास धरना दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि राजघाट विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान नहीं है।
मां ने तबीयत खराब होने की शिकायत की
सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता से बार-बार वहां से चले जाने का आग्रह किया गया। दोनों ने जब जगह नहीं खाली की तो पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया। हालांकि, दोनों को हिरासत में नहीं लिया गया। इस दौरान अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद उनको बुराड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, उन्होंने और उनके पति दोनों ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया।
AAP विधायक के साथ गए अंकिता के माता-पिता
वहीं यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने एक्स पर लिखा कि अंकिता के माता-पिता राजघाट पर मौन व्रत रखकर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्वस्थ होने के बावजूद अंकिता की मां को जबरन वहां से ले जाया गया और उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में बुराड़ी से AAP विधायक संजीव झा अस्पताल पहुंचे जिसके बाद भंडारी के माता-पिता उनके साथ ही चले गए।
हाल ही में पत्रकार आशुतोष नेगी का दर्ज किया था बयान
बता दें कि मामले की जांच कर रही CBI ने हाल ही में पत्रकार आशुतोष नेगी का बयान दर्ज किया। सीबीआई ने नेगी को अपने दिल्ली मुख्यालय में बुलाया था। पत्रकार आशुतोष नेगी उन शुरुआती लोगों में शामिल थे, जिन्होंने हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सीएम धामी ने अंकिता के माता-पिता की मांग पर मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने की सिफारिश की थी।
(यूनीवार्ता की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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