दिल्ली से देहरादून तक, कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर किया प्रोटेस्ट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित ‘VIP’ एंगल की पारदर्शी जांच की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं समेत प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले में ‘VIP’ एंगल की जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है।
19 वर्षीय अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास उनका शव मिला था। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया था। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, मामले में कथित ‘VIP’ की भूमिका को लेकर सवाल उठने के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कर रहा है।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के बाद फिर उठा मामला
बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कथित ‘VIP’ एंगल की जांच के बीच यह नियुक्ति सवाल खड़े करती है। हालांकि, गौतम की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस ने शनिवार को देहरादून में इस नियुक्ति के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में मार्च राजपुर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ। यह घंटाघर से गुजरते हुए वापस पार्टी कार्यालय पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पार्टी के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए।
कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने भी दिल्ली में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता के लिए न्याय की मांग की। संगठन ने लंबित जांच के बीच राज्यपाल की नियुक्ति पर सवाल उठाए।
CBI कर रही कथित ‘VIP’ एंगल की जांच
अंकिता के माता-पिता की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल जनवरी में CBI जांच के आदेश दिए थे। सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आने के बाद कथित ‘VIP’ की भूमिका की जांच की मांग तेज हुई थी। ये क्लिप अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने प्रसारित की थीं। उन्होंने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा किया है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, रविवार को CBI अधिकारियों की एक टीम अंकिता भंडारी मामले के सिलसिले में उर्मिला सनावर के आवास पर भी पहुंची। CBI ने कथित ‘VIP’ की भूमिका की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच का उद्देश्य इन आरोपों की पड़ताल करना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें