अंकित शर्मा हत्याकांड में छूटे 6 के खिलाफ दिल्ली पुलिस गई HC, 2 दोषियों ने भी दी फैसले को चुनौती
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में निचली अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तो छह आरोपियों को बरी कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना सूचना अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उधर, दो दोषियों की ओर फैसले को दी गई चुनौती के मामले में अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है।
इससे पहले, कड़कड़डूमा अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि छह अन्य को बरी कर दिया था। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में हुई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दंगे के दौरान खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा की हुई सनसनीखेज हत्या का दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा दी। भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला किया था और बाद में एक नाले में उनका शव फेंक दिया गया था। अदालत ने इस मामले में हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, फिरोज, गुलफाम, सोयब, समीर खान, मुंतजिम उर्फ मूसा को बरी कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
नाजिम और कासिम गए अदालत
साल 2020 के आईबी कर्मी अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए नाजिम और कासिम ने अपनी सजा व उम्रकैद को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ये अपीलें वकील बिलाल अनवर खान के जरिए दायर की गईं हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ के सामने याचिका सूचीबद्ध की गईं है। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान दयालपुर इलाके में कर दी गई थी। नाजिम और कासिम को कड़कड़डूमा अदालत ने 13 जुलाई को एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व दो अन्य (जावेद और अनस) के साथ दोषी ठहराया था। 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप