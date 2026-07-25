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जंतर-मंतर की सबसे मुखर आवाजें! नेहा, अंजलि और दानिश; कौन हैं राहुल गांधी के साथ खड़ी ये 3 लड़कियां

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी ये 3 लड़कियां जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन की सबसे मुखर आवाजें हैं। इन तीनों लड़कियों के साथ राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और पीएम मोदी से माफी मांगने को कहा है।

AISA की नेहा, अंजलि और दानिश के साथ राहुल गांधी
नेहा, अंजलि और दानिश के साथ राहुल गांधी

पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर से शुरू हुआ जनआंदोलन अब आकार ले रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं रह गया है, इसमें कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियों और उनके छात्र संगठनों ने भी हिस्सा ले लिया है। शनिवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और दो और मांगें जोड़ दीं। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने वालों को सजा मिलने के साथ ही पीएम मोदी को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ तीन लड़कियां भी खड़ी नजर आईं, जो पूरे आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इनका नाम है नेहा बोरा, अंजलि और दानिश अली। आइए जानते हैं ये तीन लड़कियां कौन हैं, जो इस आंदोलन का चेहरा बन गई हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ नजर आ रही तीनों ही लड़कियां छात्राएं हैं। तीनों कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी-लेनिनवादी की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) की सदस्य हैं। नेहा आइसा की सदस्य के साथ-साथ आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अंजलि ने साल 2025 में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और दानिश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं।

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा

कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन की शुरुआत के साथ ही एक आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। एक चेहरा जो सोशल मीडिया पर शुरू से छाया रहा। अपनी धारदार भाषण शैली से जनता को आकर्षित और प्रभावित करने वाली नेहा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ-साथ नेहा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स सेंटर में पीएचडी की शोधार्थी हैं।

नेहा बोरा

23 दिनों तक की भूख हड़ताल

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नेहा एक बड़ी आवाज बनकर सामने आईं। 28 जून को जब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया, तो उनके साथ आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा ने भी अनशन शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने कुल 23 दिनों तक भूखे रहकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं अंजलि

अपनी बेबाक भाषण शैली और दिल्ली में होने वाली लगभग सभी प्रदर्शनों में शामिल होकर लोगों की आवाज से आवाज मिलाने वाली अंजलि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। इसके साथ ही अंजलि आइसा की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई की अध्यक्ष हैं। साल 2025 में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में अंजलि ने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

अंजलि

28 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुए छात्रों के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से अपनी आवाज रखने वालों में अंजलि का नाम भी शामिल है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान अंजलि के पैर में चोट आई है।

JNUSU की जॉइंट सेक्रेटरी हैं दानिश

जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में जिन महिलाओं ने नेतृत्व किया, उनमें दानिश का नाम भी शामिल हैं। दानिश जेएनयूएसयू की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। दानिश जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज सेंट में शोधार्थी भी हैं। इसके अलावा दानिश की एक पहचान ये भी है कि वो मध्य प्रदेश की थ्रो बॉल और क्रिकेट की राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।

दानिस अली
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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