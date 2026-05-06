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दिल्ली के बड़े नाले में पशु अवशेष मिलने से फैला तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा; नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे

May 06, 2026 09:50 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश पांडे, नई दिल्ली
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हालात को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने तुरंत एक क्रेन मंगवाई और उसकी मदद से नाले से अवशेषों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इन अवशेषों को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट हो सके कि ये अवशेष किस पशु के हैं।

दिल्ली के बड़े नाले में पशु अवशेष मिलने से फैला तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा; नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थित ब्रह्मपुरी पुलिया के पास एक नाले में पशु के अवशेष मिलने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और गोकशी (गोवंश की हत्या) का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। इलाके की संवेदनशीलता और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है।

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने नाले में संदिग्ध पशु अवशेष होने की पीसीआर कॉल की थी। खबर फैलते ही मौके पर हिंदू संगठनों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इलाके में लगातार गोवंश की हत्या की जा रही है और कुछ समय पहले भी यहां से ऐसे ही अवशेष बरामद हुए थे। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

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पुलिस ने क्रेन की मदद से संदिग्ध अवशेषों को बाहर निकलवाया।

अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया​

हालात को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने तुरंत एक क्रेन मंगवाई और उसकी मदद से नाले से अवशेषों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इन अवशेषों को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट हो सके कि ये अवशेष किस पशु के हैं।

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बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाबुझाकर हटाया

​मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने ठोस आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद कार्यकर्ता वहां से लौट गए। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस लगातार गश्त कर रही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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