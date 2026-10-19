कौन है अनिल पंडित? 2023 तक नहीं था कोई केस, अब 12+ एक्सटॉर्शन में वॉन्टेड; टाइगर श्रॉफ पर हमले से चर्चा में गैंगस्टर

Who is Anil Pandit : टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की कथित तौर पर जिम्मेदारी लेना वाले गैंगस्टर अनिल पंडित 2023 में भारत छोड़ गया था और तब तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि अब वह रंगदारी के 12 से अधिक मामलों में वॉन्टेड है।

मुंबई में बॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद गैंगस्टर अनिल पंडित खासा चर्चा में आ गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, करीब 30 वर्षीय अनिल पंडित हरियाणा में जबरन वसूली के 12 से ज्यादा मामलों में वॉन्टेड है। उसने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है कि रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर जो फायरिंग हुई, वह उसी ने करवाई है। बता दें कि जब तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार के सामने आकर फायरिंग की उस वक्त वह कार के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि, इस हमले में टाइगर सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और कार के पास खड़े एक फैन को गोली लग गई। बाइक से आए हमलावरों के फरार होने के बाद टाइगर ने अपने ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि अनिल पंडित का 2023 में भारत छोड़ने से पहले कोई खास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, हालांकि अब वो कैलिफोर्निया से काम कर रहा है। पुलिस को शक है कि वह भारत में मशहूर हस्तियों और कारोबारियों से जबरन वसूली और उन पर हमले करवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहा है।

कौन है अनिल पंडित? क्राइम ब्रांच के अनुसार, हरियाणा के पानीपत जिले के राई कलां गांव का रहने वाला अनिल पंडित 2023 के आसपास भारत छोड़कर भाग गया था और उसका कोई खास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने बताया कि देश छोड़ने के बाद से वह विदेश में बैठकर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने और उन्हें कोऑर्डिनेट करने में शामिल हो गया। उस पर आरोप है कि अनिल पंडित, बिश्नोई गैंग के नाम पर मशहूर हस्तियों, कलाकारों और व्यापारियों को डराने-धमकाने के लिए धमकियों और फायरिंग का इस्तेमाल कर रहा है और उनसे रंगदारी की मांग कर रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अनिल पंडित से कैलिफोर्निया में बैठा है। इस सिंडिकेट में हरमन संधू, हैरी बॉक्सर, शुभम लोणकर और रणदीप मलिक जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। पुलिस को शक है कि भारत में शूटर्स के जरिए जो हमले कराए जाते हैं या जबरन वसूली की मांग की जाती है, पंडित उन्हें कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अनिल पंडित और उसके साथी हरमन संधू ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद ऑडियो मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट किए।उन्होंने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चेतावनी दी कि वे कुछ खास लोगों से दूर रहें, वरना उन्हें इस सिंडिकेट का सामना करना पड़ेगा।

किन-किन मामलों में शामिल होने का आरोप पुलिस बीते जून 2026 महीने में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के पश्चिमी दिल्ली में स्थित जिम '24HS फिटनेस' के बाहर हुई फायरिंग में भी अनिल पंडित का ही हाथ बता रही है। शूटर्स द्वारा इस जिम के बाहर की गई फायरिंग के बाद कथित तौर पर पंडित ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पंडित वॉन्टेड है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। क्राइम ब्रांच की NDR यूनिट इस मामले की जांच कर रही है।