आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिल सकती है ये नई सुविधा, भीड़-जाम में आएगी कमी

दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास भीड़भाड़ और जाम की समस्या दूर हो सकती है। रेलवे अधिकारी यहां भी सेकेंड एंट्री गेट बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों ने इसके लिए एक जमीन भी देख ली है।

राजधानी दिल्ली के व्यस्त स्टेशनों में शामिल आनंद विहार टर्मिनल पर भीड़ कम करने के लिए यहां दूसरा प्रवेश द्वार बनाने पर विचार किया जा रहा है। अभी आनंद विहार टर्मिनल में केवल बस अड्डे की तरफ से ही प्रवेश की व्यवस्था है, जो प्लेटफॉर्म संख्या एक की तरफ है। रेलवे अधिकारी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन की तरह यहां भी दूसरी दिशा में प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दूसरी तरफ रेलवे को भूमि की आवश्यकता है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही रेलवे यहां भूमि के लिए दिल्ली सरकार से अनुरोध कर सकती है।

स्टेशन पर बढ़ाई जा रही प्लेटफॉर्म की संख्या आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा और गाजियाबाद से भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करने पहुंचते हैं। यहां रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन, नमो भारत, ऑटो-टैक्सी आदि परिवहन के साधन उपलब्ध हो चुके हैं। इन सभी सेवाओं के बावजूद यहां अव्यवस्था देखने को मिलती है। रेलवे द्वारा आनंद विहार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में यहां ट्रेनों की संख्या को भी बढ़ाया जाना है।

सेकेंड गेट से आनंद विहार टर्मिनल के पास भीड़ में आएगी कमी एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे नई दिल्ली, निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली में दो तरफ से प्रवेश की सुविधा है। इसके चलते एक ही तरफ यात्रियों का ज्यादा दबाव नहीं रहता है। वह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही व्यवस्था बनाना चाहते हैं ताकि यात्रियों की संख्या बस अड्डे वाली दिशा में कम हो सके। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए दूसरी तरफ जगह देखी है, जिस पर स्कूल बना हुआ है। रेलवे प्रयास करेगी कि इस स्कूल की भूमि दिल्ली सरकार अगर उन्हें दे दे और इससे कुछ आगे वह रेलवे की जमीन पर नया स्कूल तैयार कर सरकार को दे देंगे। अगर यह योजना पूरी होती है तो आनंद विहार टर्मिनल के आसपास भीड़ में कमी देखने को मिलेगी।

जल्द दो नई लाइन पहुंचेंगी टर्मिनल आने वाले समय में दिल्ली के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक होने वाला है। तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच दो नई रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आनंद विहार स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन से बीते दिनों कुछ गाड़ियों को आनंद विहार स्थानांतरित किया गया था, जबकि त्योहारों में कुछ गाड़ियों को स्थानांतरित करने की तैयारी है।