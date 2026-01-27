रेलवे यात्रियों के लिए गुड न्यूज, आनंद विहार स्टेशन पर बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा सुविधा कैंप

संक्षेप: दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिल्ली का सबसे बड़ा यात्री सुविधा कैंप बनाया जाएगा। यह कैंप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने यात्री सुविधा कैंप से न केवल बड़ा होगा, बल्कि भविष्य में इसके विस्तार की भी व्यवस्था रखी जाएगी।

राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिल्ली का सबसे बड़ा यात्री सुविधा कैंप बनाया जाएगा। यह कैंप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने यात्री सुविधा कैंप से न केवल बड़ा होगा, बल्कि भविष्य में इसके विस्तार की भी व्यवस्था रखी जाएगी। प्रस्ताव है कि इसे मेट्रो और एनसीआरटीसी से आने वाले मार्ग के पास बनाया जाए, ताकि यात्रियों को ठहरने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के चार रेलवे स्टेशनों, नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली पर यात्री सुविधा कैंप बनाए जाने हैं। इनमें से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग छह हजार यात्रियों की क्षमता वाला कैंप दीपावली से पहले तैयार कर लिया गया है। वहीं, आनंद विहार, निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैंप निर्माण को लेकर राइट्स (आरआईटीईएस) द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुविधा कैंप बनाने का निर्णय लिया गया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आनंद विहार स्टेशन से पूर्व दिशा के लिए सबसे अधिक रेलगाड़ियां संचालित होती हैं। यहां दो नए प्लैटफॉर्म तैयार किए जा चुके हैं, जबकि दो अन्य प्लैटफॉर्म डिपो की दूसरी ओर बनाने की योजना है। इसके अलावा तिलक ब्रिज से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण के लिए पेड़ काटने की अनुमति भी मिल चुकी है।

स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बढ़ेगी अधिकारियों के अनुसार, इन विकास कार्यों के बाद आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां बनने वाला यात्री सुविधा कैंप नई दिल्ली स्टेशन से भी बड़ा रखने की योजना है, ताकि भीड़ के समय यात्रियों को बैठने और ठहरने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और उन्हें परेशानी नहीं हो।

गाैरतलब है कि छठ और दीपावाली के अवसर पर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में भगदड़ की संभावना रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुविधा कैंप का निर्माण किया गया। वहीं अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए याेजना बनाई गई है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मेट्रो-एनसीआरटीसी से दबाव बढ़ेगा रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन बस अड्डा, मेट्रो और नमो भारत (एनसीआरटीसी) से जुड़ा हुआ है। इससे दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद से भी यात्रियों की पहुंच आसान हो गई है। ऐसे में यात्रियों का दबाव पहले के मुकाबले ज्यादा होगा।