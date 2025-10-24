आनंद विहार RRTS स्टेशन को मिली खास पहचान, अपने नाम किया ये खास खिताब

संक्षेप: एनसीआरटीसी के आनंद विहार नमो भारत भूमिगत स्टेशन को आईजीबीसी की सबसे ऊंची प्लेटिनम रेटिंग मिली है, जो परियोजना के दौरान ऊर्जा बचत, पानी के सही उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण जैसी छह श्रेणियों में टिकाऊ परिवहन के प्रयासों को दर्शाती है।

एनसीआरटीसी को आनंद विहार नमो भारत (भूमिगत) स्टेशन के लिए आईजीबीसी से प्लेटिनम रेटिंग मिली है। यह रेटिंग आईजीबीसी ग्रीन सर्टिफिकेशन की सबसे ऊंची रेटिंग है। यह दिखाता है कि यह स्टेशन पर्यावरण को बचाने के लिए कितना गंभीर है।

पर्यावरण के लिए प्रयास यह उपलब्धि दिखाती है कि एनसीआरटीसी नमो भारत परियोजना में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एनसीआरटीसी ने अपने सभी प्रमुख स्थानों, जैसे डिपो, स्टेशन, बिजली सब-स्टेशन और अन्य इमारतों को आईजीबीसी के साथ रजिस्टर किया है। यह उनके उस लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें शहर के लिए टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है।

छह क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन इस सर्टिफिकेशन के लिए स्टेशन का छह पर्यावरणीय क्षेत्रों में मूल्यांकन किया गया, जैसे जगह का चयन और योजना, पानी का सही उपयोग, ऊर्जा बचत, सामग्री का संरक्षण, यात्रियों का आराम और डिज़ाइन में नए प्रयोग। एनसीआरटीसी ने इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम किया, जिससे आनंद विहार स्टेशन को यह खास रेटिंग मिली।

शुरू से अंत तक पर्यावरण पर ध्यान परियोजना की शुरुआत से लेकर पूरा होने तक, हर कदम पर पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। इसके लिए एनसीआरटीसी ने कई पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाए हैं, जैसे कम कार्बन छोड़ने वाली निर्माण तकनीक, ऊर्जा बचाने वाली प्रणालियाँ, स्टेशनों का प्राकृतिक हवा के लिए डिज़ाइन और बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था। नमो भारत वायडक्ट के नीचे हरियाली भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है।

सौर ऊर्जा पर जोर एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि उसकी कुल ऊर्जा का 70% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आए। इसके लिए वह अपनी सौर नीति के तहत स्टेशनों, डिपो और अन्य इमारतों की छतों पर 15 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की योजना बना रहा है, जिसमें से 4.7 मेगावाट सौर ऊर्जा अभी बन रही है। साथ ही, ट्रेनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है।

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी आनंद विहार स्टेशन को मिली यह प्लेटिनम रेटिंग एनसीआरटीसी की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। यह उनके उन प्रयासों को दिखाती है, जिनसे एक हरा-भरा और टिकाऊ भविष्य बनाया जा सके, जो वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों से मेल खाता है।