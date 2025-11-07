आनंद विहार की सांसें होंगी अब आसान! MCD का मेगा प्लान, जो प्रदूषण और जाम को देगा मात

संक्षेप: दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण खत्म करने के लिए MCD ने कमर कस ली है, जिसके तहत 150 बसों के लिए नई पार्किंग शुरू होगी और ISBT में बसों के रुकने की 25 मिनट की समय सीमा बढ़ाई जाएगी ताकि बसें सड़क पर खड़ी न हों और प्रदूषण भी कम हो सके।

दिल्ली का आनंद विहार ट्रैफिक जाम और धुंए का पर्याय बन चुका है। इस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाता है। ट्रेन पकड़ने जाने वाले लोग एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलते हैं। यहां सड़क पर इधर-उधर खड़ी बसें, उड़ती धूल और गुस्से में हॉर्न बजाते लोग.. ये नजारा आम है। लेकिन अब ये तमाशा जल्द खत्म होने वाला है। एमसीडी ने इसके लिए कमर कस ली है और एक धमाकेदार प्लान तैयार किया है जो इस इलाके को नया जीवन देने वाला है।

150 बसों का नया ठिकाना सड़क पर बसें खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक करने का खेल अब बंद होगा। MCD जल्द ही मैन आनंद रोड पर 150 बसों की पार्किंग शुरू करने जा रही है। अब प्राइवेट बस वाले बाहर सड़क कब्जाने की बजाय आराम से अंदर पार्क करेंगे।

25 मिनट का टाइमर अब लचीला बनेगा सबसे मजेदार गड़बड़झाला ये है कि ISBT में बस को सिर्फ 25 मिनट रखने की इजाजत है, उसके बाद जुर्माना इतना कि ऑपरेटर डर के मारे बस बाहर निकालकर सड़क पर पटक देते हैं। इसकी वजह से जाम लग जाता है। अब एमसीडी का प्लान है कि शीतकालीन प्रदूषण सीजन में ये 25 मिनट की लिमिट बढ़ा दी जाए। ताकि बसें बस स्टैंड के भीतर आराम से खड़ी हो सकें।

AQI स्टेशन के पीछे सुपरफास्ट निर्माण अधिकारियों ने बताया कि AQI स्टेशन के पीछे वाली सड़क पर काम तेज कर दिया है। साथ ही सड़कें चमकाने के लिए जेटिंग मशीनें और एक्स्ट्रा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ताकि निर्माण के दौरान धूल ना उड़े और एक्यूआई ठीक रहे।