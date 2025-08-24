An uncontrolled car hit a traffic policeman on Delhi Meerut Expressway - death खत्म हो गई जिन्दगी! जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेकाबू कार ने हवा में उड़ाया, दिल दहला देगा VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
खत्म हो गई जिन्दगी! जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेकाबू कार ने हवा में उड़ाया, दिल दहला देगा VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 24 Aug 2025 01:13 PM
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का रूह कंपाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार एर्टिगा कार दिखाई देती है, जो ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जबरदस्त टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि विपिन कुमार नामक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हवा में कई फुट ऊपर उछलकर दूर गिरते हैं। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन गंभीर एक्सीडेंट में आई चोटों के चलते उनकी मौत हो जाती है।

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक्सप्रेस-वे पर खड़े होते हैं। तब तक तेज रफ्तार एर्टिगा कार आती दिखाई देती है। विपिन कुमार अपनी तरफ बढ़ती बेकाबू कार को देखते हैं और तुरंत सामने से हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। बेकाबू कार इतनी जबरदस्त टक्कर मारती है कि वो हवा में कई फुट ऊपर उछलकर दूर गिरते हैं।

कार अपनी रफ्तार बनाए रखती है और वहां से गायब हो जाती है। दूसरा पुलिसकर्मी फोन में देखते हुए उनकी तरफ दौड़ता है और फिर सिपाही को मणिलाल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक विपिन के दोनों पैर टूट गए थे। उनके शरीर में गंभीर जख्म थे। इसके चलते शरीर में 32 टांके भी लगे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक सिपाही की हालत गंभीर होने के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है।

सामने आया है कि विजयनगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार ड्राइवर का पता लगा लिया है। कार में दो लोग मौजूद थे। आरोपियों की पहचान हो गई है। दोनों मधुबन बापूधाम कालोनी के रहने वाले हैं। इनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है