गाजियाबाद में बार एसोसिएशन का लोगो लगी बेकाबू कार का कहर, कई लोगों व वाहनों को मारी टक्कर

जिस बेकाबू कार ने लोगों और वाहनों को टक्कर मारी, उस पर बार एसोसिएशन गाजियाबाद का लोगो लगा हुआ था। लोगों ने बताया कि गनीमत यह रही कि जिस जगह पर कार ने वाहनों को टक्कर मारी, वहां अधिकांश गाड़ियों में लोग मौजूद नहीं थे।

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट में शुक्रवार रात को एक बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर रौब झाड़ रहा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा किया। चश्मदीदों का कहना था कि आरोपी ड्राइवर नशे में धुत था। उधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। साथ ही शिकायत मिलने के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। जिस बेकाबू कार ने लोगों और वाहनों को टक्कर मारी, उस पर बार एसोसिएशन गाजियाबाद का लोगो लगा हुआ मिला है।

पुलिस के अनुसार यह घटना नवयुग मार्केट स्थित गांधी स्वीट्स के पास हुई, जहां बेकाबू कार ने एक के बाद एक कई वाहनों में टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कार से बचने के लिए लोग इधर-उधर दौड़ने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने बहादुरी के साथ आरोपी कार चालक को मौके पर ही दबोच लिया। लोगों का कहना है कि चालक नशे में धुत था।

मनीष के रूप में हुई आरोपी चालक की पहचान पुलिस ने बताया कि आरोपी कार चालक की पहचान नवयुग मार्केट निवासी मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कहा कि घटना की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

लोहिया नगर निवासी पति-पत्नी भी हुए घायल मामले की जानकारी देते हुए एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि इस हादसे में लोहिया नगर निवासी दंपति मुकेश गर्ग और कमलेश गर्ग भी घायल हो गए। जिसके बाद दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये दोनों पति-पत्नी स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

लोगों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा घटना के बाद आरोपी कार चालक ने लोगों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस उसे चौकी पर लेकर गई तो आरोपी ने वहां पर पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की। इसी बात को लेकर लोगों ने चौकी पर हंगामा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया।