ग्रेटर नोएडा में 2 BHK फ्लैट लेने का मौका, GNIDA ला रहा नई स्कीम; जानिए दाम, साइज व अन्य जानकारी

संक्षेप: फ्लैट की धनराशि जमा करने के लिए एकमुश्त और किस्तों में भुगतान की सुविधा रहेगी। एकमुश्त भुगतान करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। किस्तों में भुगतान का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को दो साल में 4 किस्तों भी भुगतान करना होगा।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अपना घर लेने का सपना देख रहे लोगों को जल्द ही इसे पूरा करने का मौका मिलने वाला है। दरअसल ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यहां ओमिक्रॉन वन-ए सेक्टर में कुछ बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं, इन्हीं में से एक इमारत में खाली पड़े 90 टू BHK फ्लैटों को नीलामी के जरिए बेचा जाएगा और इसके लिए 28 जनवरी (बुधवार) को एक योजना लॉन्च होने जा रही है। जिसके तहत इस बहुमंजिला इमारत में 90 फ्लैट बेचे जाने हैं, और इनका आवंटन ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए GNIDA ने बताया कि इनफ्लैटों का रिजर्व प्राइज 73.23 लाख रुपए से लेकर 74.35 लाख रुपए तक रखा गया है और ई-नीलामी के दौरान सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को यह फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध फ्लैटों की संख्या- 90 टू BHK फ्लैट्स

फ्लैट्स का साइज- कार्पेट एरिया 83.38 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 104.70 वर्ग मीटर

कौन से फ्लोर पर हैं फ्लैट्स- पहली से लेकर 15वीं मंजिल तक

फ्लैट्स का बेस प्राइज- 73.23 लाख से 74.35 लाख रुपए तक (सबसे ऊंची बोली भरने वाले को मिलेगा)

कब लॉन्च हो रही योजना- 28 जनवरी 2026

रिजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 18 फरवरी

प्रोसेसिंग फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 20 फरवरी

एक से लेकर 15वीं मंजिल तक हैं फ्लैट प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि सोसाइटी के I ब्लॉक में स्थित इन 90 फ्लैटों की नीलामी के लिए नई स्कीम 28 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है और संपत्ति विभाग ने इस योजना को लॉन्च करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। फ्लैटों के साइज की जानकारी देते हुए प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि इन सभी फ्लैटों का कार्पेट एरिया 83.38 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 104.70 वर्ग मीटर है। ये फ्लैट 1 से लेकर 15वीं मंजिल तक हैं और नीलामी के लिए इन फ्लैटों का रिजर्व प्राइस फ्लोर के हिसाब से 73.23 लाख रुपए से लेकर 74.35 लाख रुपए तक रखा गया है।

प्राधिकरण के अनुसार इस स्कीम के तहत पंजीकरण की आखिरी तारीख 18 फरवरी और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। जबकि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पेपर्स जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है।

खाली पड़े 350 फ्लैटों में से बेच रहे 90 फ्लैट नोट में बताया गया कि GNIDA ने ओमिक्रॉन-1ए में बहुमंजिला इमारत बनाते हुए इन फ्लैटों का निर्माण किया था, इनमें से ज्यादातर फ्लैटों का आवंटन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन 350 फ्लैटों का आवंटन अभी तक नहीं हुआ था। जिसके बाद प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने इनमें से 90 रिक्त फ्लैटों का आवंटन संपत्ति विभाग को करने का निर्देश दिया है, ताकि ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में अपने घर की इच्छा रखने वालों का सपना पूरा हो सके।

130 मीटर रोड पर मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी उधर इस बारे में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के ACEO सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सेक्टर ओमीक्रॉन वन-ए की लोकेशन बहुत अच्छी है। 130 मीटर रोड पर सीधी कनेक्टिविटी है। ग्रेटर नोएडा में जो लोग अभी तक अपना घर नहीं खरीद सके हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर है। ये सभी फ्लैट पहले से बने हुए हैं। इसलिए आवंटन और लीज डीड की प्रक्रिया पूरी होते ही पजेशन भी मिल जाएगा। जिससे खरीदने वालों को किराए से राहत मिल जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लॉन्च होने पर ब्रॉशर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर भी उपलब्ध होगा। और फ्लैट लेने के इच्छुक लोग प्राधिकरण की वेबसाइट https://gnida.etender.sbi पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।