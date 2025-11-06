Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAn IES officer decided to quit her job due to pollution in Delhi, her husband claims.
UPSC में आई थी 8वीं रैंक, अब छोड़ रहीं नौकरी, पति ने सब बताया; दिल्ली पलूशन से भी कनेक्शन?

UPSC में आई थी 8वीं रैंक, अब छोड़ रहीं नौकरी, पति ने सब बताया; दिल्ली पलूशन से भी कनेक्शन?

संक्षेप: अक्षत श्रीवास्तव नामक यूजर ने एक्स पर किए ट्वीट में दिल्ली के पलूशन पर हमला बोला है। उसने दावा किया है कि उसकी पत्नी ग्रुप- A अधिकारी है, लेकिन उसने दिल्ली के प्रदूषण के चलते अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। 

Thu, 6 Nov 2025 01:00 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली इन दिनों भयंकर प्रदूषण की मार झेल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर पलूशन को लेकर नित-नई जंग देखने को मिल रही हैं। इस बार अक्षत श्रीवास्तव नामक यूजर ने दिल्ली के प्रदूषण पर हमलावर होते हुए एक्स पर लिखा- मेरी पत्नी को यूपीएससी में 8वीं रैंक मिली थी। वह ग्रुप- A अधिकारी है, लेकिन उसने दिल्ली के प्रदूषण के चलते अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले विदेश में बस चुके पूर्व आईएएस अफसर ने दिल्ली के प्रदूषण पर हमला बोला था।

प्रदूषण और बच्चे की वजह से छोड़ी नौकरी

अक्षत ने लिखा- मेरी पत्नी इंडियन इकॉनोमिक सर्विस में ग्रुप-A अधिकारी है। उसने यूपीएससी में 8वीं रैंक हांसिल की थी। वह अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली में ही रहती थी। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए और हमारे छोटे बच्चे की वजह से, उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।

क्या हमें इसके लिए पछतावा है?

आगे सवाल करते हुए लिखा- क्या यह मुश्किल था? हां। ( ग्रुप-A की सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है?) क्या हमें इसके लिए पछतावा है? बिल्कुल, नहीं। इसके बाद अक्षत ने सरकार पर हमलावर होते हुए लिखा- कोई भी सरकार परवाह नहीं करती है। नागरिक ब्रेनबॉस्ड हो चुके हैं। खुदको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।

अगर आप अपनी हेल्थ बचाना चाहते हैं, तो…

आगे उन्होंने लिखा- कुछ लोगों के लिए यह यूपीएससी की नौकरी छोड़ना होगा। कुछ लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी छोड़ना होगा। या कुछ लोगों के लिए अपना बिजनेस छोड़ना होगा। बात यह है कि अगर आप अपनी हेल्थ बचाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद उन्होंने बरसते हुए अंग्रेजी में अपशब्द लिखे, पॉलिटिकल बहस को भाड़ में जाने दो।

इससे पहले पूर्व IAS ने पलूशन पर साधा था निशाना

इससे पहले पूर्व IAS अधिकारी एल वी नीलेश ने दिल्ली और अमेरिका की हवा की क्वालिटी की तुलना करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी, जहाँ वह अभी रहते हैं। उनके अनुसार, अगर वह भारत से बाहर नहीं गए होते, तो उन्हें “नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट के नाम से जानी जाने वाली गंदगी में रहने और साँस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता।”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने हवा की क्वालिटी में बड़े अंतर को बताते हुए, दो तस्वीरें शेयर कीं। एक में दिल्ली का धुंध से ढका आसमान दिख रहा था और दूसरी में वह अमेरिका के माउंट रेनियर नेशनल पार्क के साफ, खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने खड़े थे। इन दोनों मामलों में यूजरों ने अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इन लोगों का समर्थन किया तो किसी ने जमकर विरोध। सोशल मीडिया पूरी तरह से दो भागों में बंटा हुआ दिखाई दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Delhi Pollution Ncr News Delhi
