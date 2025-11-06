UPSC में आई थी 8वीं रैंक, अब छोड़ रहीं नौकरी, पति ने सब बताया; दिल्ली पलूशन से भी कनेक्शन?

संक्षेप: अक्षत श्रीवास्तव नामक यूजर ने एक्स पर किए ट्वीट में दिल्ली के पलूशन पर हमला बोला है। उसने दावा किया है कि उसकी पत्नी ग्रुप- A अधिकारी है, लेकिन उसने दिल्ली के प्रदूषण के चलते अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।

राजधानी दिल्ली इन दिनों भयंकर प्रदूषण की मार झेल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर पलूशन को लेकर नित-नई जंग देखने को मिल रही हैं। इस बार अक्षत श्रीवास्तव नामक यूजर ने दिल्ली के प्रदूषण पर हमलावर होते हुए एक्स पर लिखा- मेरी पत्नी को यूपीएससी में 8वीं रैंक मिली थी। वह ग्रुप- A अधिकारी है, लेकिन उसने दिल्ली के प्रदूषण के चलते अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले विदेश में बस चुके पूर्व आईएएस अफसर ने दिल्ली के प्रदूषण पर हमला बोला था।

प्रदूषण और बच्चे की वजह से छोड़ी नौकरी अक्षत ने लिखा- मेरी पत्नी इंडियन इकॉनोमिक सर्विस में ग्रुप-A अधिकारी है। उसने यूपीएससी में 8वीं रैंक हांसिल की थी। वह अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली में ही रहती थी। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए और हमारे छोटे बच्चे की वजह से, उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।

क्या हमें इसके लिए पछतावा है? आगे सवाल करते हुए लिखा- क्या यह मुश्किल था? हां। ( ग्रुप-A की सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है?) क्या हमें इसके लिए पछतावा है? बिल्कुल, नहीं। इसके बाद अक्षत ने सरकार पर हमलावर होते हुए लिखा- कोई भी सरकार परवाह नहीं करती है। नागरिक ब्रेनबॉस्ड हो चुके हैं। खुदको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।

अगर आप अपनी हेल्थ बचाना चाहते हैं, तो… आगे उन्होंने लिखा- कुछ लोगों के लिए यह यूपीएससी की नौकरी छोड़ना होगा। कुछ लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी छोड़ना होगा। या कुछ लोगों के लिए अपना बिजनेस छोड़ना होगा। बात यह है कि अगर आप अपनी हेल्थ बचाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद उन्होंने बरसते हुए अंग्रेजी में अपशब्द लिखे, पॉलिटिकल बहस को भाड़ में जाने दो।

इससे पहले पूर्व IAS ने पलूशन पर साधा था निशाना इससे पहले पूर्व IAS अधिकारी एल वी नीलेश ने दिल्ली और अमेरिका की हवा की क्वालिटी की तुलना करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी, जहाँ वह अभी रहते हैं। उनके अनुसार, अगर वह भारत से बाहर नहीं गए होते, तो उन्हें “नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट के नाम से जानी जाने वाली गंदगी में रहने और साँस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता।”