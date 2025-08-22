नोएडावालों के लिए खुशखबरी! सेक्टर-94 गोलचक्कर से सेक्टर-150 तक बनेगा एलिवेटेड रोड

नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड के लिए जल्द एनओसी मिल सकती है। नोएडा प्राधिकरण को पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव दिया वहीं सिंचाई विभाग से एनओसी पाने के प्रयास तेज हो गए हैं। एनओसी मिलने के बाद यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे के पास तक बनाई जाएगी।

नोएडा में यमुना पुश्ता रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी है। यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से सेक्टर-150 तक प्रस्तावित है। इसको सेक्टर-150 के पास ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यमुना पुश्ते के किनारे की जमीन सिंचाई विभाग की है और इसके निर्माण से पहले सिंचाई विभाग की एनओसी की आवश्यकता है। एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सिंचाई विभाग से जल्द ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने की उम्मीद है। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया है।

जल्द एनओसी मिलने की उम्मीद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार से इस मार्ग के निर्माण के लिए शीघ्र मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की एनओसी लेने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है और शीघ्र एनओसी जारी करने का आग्रह किया है।