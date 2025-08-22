An elevated road will be built from Sector-94 roundabout to Sector-150 in Noida नोएडावालों के लिए खुशखबरी! सेक्टर-94 गोलचक्कर से सेक्टर-150 तक बनेगा एलिवेटेड रोड, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडावालों के लिए खुशखबरी! सेक्टर-94 गोलचक्कर से सेक्टर-150 तक बनेगा एलिवेटेड रोड

नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड के लिए जल्द एनओसी मिल सकती है। नोएडा प्राधिकरण को पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव दिया वहीं सिंचाई विभाग से एनओसी पाने के प्रयास तेज हो गए हैं। एनओसी मिलने के बाद यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे के पास तक बनाई जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 22 Aug 2025 07:48 AM
नोएडा में यमुना पुश्ता रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी है। यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से सेक्टर-150 तक प्रस्तावित है। इसको सेक्टर-150 के पास ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यमुना पुश्ते के किनारे की जमीन सिंचाई विभाग की है और इसके निर्माण से पहले सिंचाई विभाग की एनओसी की आवश्यकता है। एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सिंचाई विभाग से जल्द ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने की उम्मीद है। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया है।

जल्द एनओसी मिलने की उम्मीद

गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार से इस मार्ग के निर्माण के लिए शीघ्र मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की एनओसी लेने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है और शीघ्र एनओसी जारी करने का आग्रह किया है।

बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी

नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड का निर्माण यूपीडा से कराने का निर्णय लिया गया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण निर्माण का खर्च उठाएंगे। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। पहले यह मार्ग छह लेन एलिवेटेड और आठ लेन ऑन ग्राउंड बनाया जाना था, लेकिन अब इसे सिर्फ एलिवेटेड ही बनाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि सिंचाई विभाग से एनओसी लेने के लिए शासन में प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माण पर चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।