मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर में फंसा बुजुर्ग का कुर्ता, SSF जवान की फुर्ती से टला हादसा- VIDEO
इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों पर पहली दफा चढ़ना-उतरना अक्सर कुछ लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कभी-कभी यह चुनौती हादसे में भी बदल जाती है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा परी चौक मेट्रो स्टेशन पर घटने से बच गया।
इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों पर पहली दफा चढ़ना-उतरना अक्सर कुछ लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कभी-कभी यह चुनौती हादसे में भी बदल जाती है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा परी चौक मेट्रो स्टेशन पर घटने से बच गया। दरअसर, एक बुजुर्ग यात्री मेट्रो की सवारी के लिए मेट्रो स्टेशन आए और एस्केलेटर से उतर रहे थे। लेकिन तभी उनका कुर्ता उसमें फंस गया। वो तो SSF जवान की फुर्ती ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया।
परी चौक मेट्रो स्टेशन पर हुआ हादसा
बुजुर्ग व्यक्ति के कपड़े के उलझने-गिरने और फिर कई लोगों के लड़खड़ाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों के पास भीड़ लगाए दिखाई देते हैं। तभी एक जवान कूदकर उनके बीच पहुंचता है और बुजुर्ग को बचा लेता है। मेट्रो की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक, 11 नवंबर को परी चौक मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर संख्या-02 से उतरते समय एक बुजुर्ग यात्री का कुर्ता एस्केलेटर में फँस गया, जिससे वह असंतुलित होकर गिर पड़े।
बुजुर्ग की उम्र 62 साल बताई गई है
इस दौरान पीछे आ रहे अन्य यात्री भी उनके ऊपर गिरने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। यात्री की पहचान रिछपाल पुत्र मंगते राम के नाम से हुई है। उनकी उम्र लगभग 62 साल बताई गई है। वह रामगढ़, थाना दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के निवासी बताए गए हैं।
SSF जवान की फुर्ती से ऐसे टला बड़ा हादसा
घटना की जानकारी मिलते ही सीसीटीवी ड्यूटी पर तैनात जवान विकास भाटी एवं पाली प्रभारी उप निरीक्षक वरुण कुमार द्वारा तुरंत लिए गए एक्शन से हालात काबू में आए। जवान ने अपनी सूझबूझ से तुरंत एस्केलेटर बंद कराया। इसके बाद एस्केलेटर को उल्टी दिशा में चलवाकर यात्री का कुर्ता बाहर निकाला। और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक, यात्री की हालत ठीक है। उन्हें किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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