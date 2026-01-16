दिल्ली के समयपुर बादली की एक फैक्टरी में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट गिरने से दो मजदूरों की मौत

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि इस जानकारी के बाद जब उनकी टीम बाबा साहेब अंबेडकर पहुंची तो पता चला कि डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि अबतक दोनों के परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी गई थी।

राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में गुरुवार को हुई एक दुखद दुर्घटना में लिफ्ट गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा गली नंबर-9 में स्थित एक क्रॉकरी फैक्टरी में हुआ। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान समयपुर बादली स्थित कोयला वाली गली निवासी 32 वर्षीय हरिओम और 45 वर्षीय संजय मिश्रा के रूप में हुई है। ये दोनों फैक्टरी में फोरमैन के तौर पर नौकरी करते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे पीसीआर को सूचना मिली कि फैक्टरी के अंदर लिफ्ट की चपेट में आने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि दोनों को पास के भारत अस्पताल में ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस जब उस अस्पताल पहुंची, तो यहां पता चला कि दोनों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि इस जानकारी के बाद जब उनकी टीम बाबा साहेब अंबेडकर पहुंची तो पता चला कि डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि अबतक दोनों के परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी गई थी।

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार जिस फैक्टरी में यह हादसा हुआ है, उसके मालिक का निधन चार महीने पहले ही हुआ है। वहीं वर्तमान में उनकी बेटी फैक्टरी को संभाल रही है। इस फैक्ट्री में क्रॉकरी बनाने का काम होता है। हादसे के वक्त हरिओम और संजय क्रॉकरी का सामान लेकर लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान लिफ्ट के गिरने की आवाज आई। जिसके बाद कर्मचारी लिफ्ट तक पहुंचे और दोनों को किसी तरह से बाहर निकाला।

हादसे के बाद दोनों को जैसे-तैसे जख्मी हालत में ई-रिक्शा की मदद से पास अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि करीब पांच महीने पहले ही लिफ्ट को रिपेयर करवाया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही लिफ्ट में दोबारा से आवाज आने लगी थी, जिसकी जानकारी संचालक की बेटी को दी गई थी। उन्होने लिफ्ट को जल्द से जल्द ठीक करवाने के लिए कहा भी था, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया।