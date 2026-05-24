हेलो, लोकेश फांसी लगा रहा है! गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फंदे पर झूल गया युवक
पुलिस के अनुसार, लोकेश के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। लोकेश वजीरपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। वह अपनी मां, 13 साल की बहन और 7 साल के छोटे भाई का इकलौता सहारा था।
नई दिल्ली से आत्महत्या का दिल दहला देने वाला बेहद अजीब मामला सामने आया है। यहां के आदर्श नगर के लालबाग इलाके में 18 साल के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड (प्रेमिका) से वीडियो कॉल पर बात करते-करते फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार, लोकेश के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। लोकेश वजीरपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। वह अपनी मां, 13 साल की बहन और 7 साल के छोटे भाई का इकलौता सहारा था।
लड़की बोली, लोकेश फांसी लगा रहा है…
परिजनों के मुताबिक, लोकेश की मां सरिता रात का खाना खाकर छत पर सोने चली गई थीं। इसी दौरान उनके बेटे की जहांगीरपुरी निवासी एक लड़की (प्रेमिका) से वीडियो कॉल पर बात चल रही थी। अचानक लड़की ने ही सरिता को फोन कॉल कर घबराहट में बताया-हेलो, लोकेश फांसी लगा रहा है!
गेट तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक हो चुकी थी मौत
यह सुनते ही सरिता बदहवास होकर नीचे भागीं, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया। लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोला। लेकिन तब तक लोकेश फांसी के फंदे पर झूल चुका था। लोगों ने लोकेश को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लोकेश मर चुका था।
डेड बॉडी के पास नहीं मिला सुसाइड नोट
इसके बाद पुलिस को फोन करके घटना के बारे में सारी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही आदर्श नगर पुलिस क्राइम व एफएसएल टीम समेत मौके पर पहुंची। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
लोकेश की गर्लफ्रेंड से हो रही पूछताछ
पुलिस ने आत्महत्या के असल कारणों का पता लगाने के लिए लोकेश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसकी सोशल मीडिया चैट्स व अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। मृतक की प्रेमिका से भी पूछताछ कर रही है।
आपको बताते चलें कि फरीदाबाद में सूरजकुंड क्षेत्र के एक गांव में 28 वर्षीय महिला और उसका एक वर्षीय बेटा मृत पाए गए हैं। महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान आरती और उसके बेटे हृदय के रूप में हुई है। दोनों अनखीर गांव के निवासी थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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