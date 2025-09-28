दिल्ली से 18 महीने के बच्चे को चुराकर 45 हजार में बेच दिया, 2 बेटियों के बाप ने खरीदा; UP से बरामद हुआ

दिल्ली के करोल बाग में 18 महीने के एक बच्चे का कथित अपहरण करके उसे 45000 रुपए में बेचने के एक मामले में एक नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि बच्चे को उत्तर प्रदेश के महोबा से मुक्त कराया गया। उसे दो बेटियों के एक पिता ने खरीदा था।

दिल्ली के करोल बाग में 18 महीने के एक बच्चे का कथित अपहरण करके उसे 45000 रुपए में बेचने के एक मामले में एक नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने रविवार को बताया किबच्चे को उत्तर प्रदेश के महोबा से मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में फूलन श्रीवास नामक 54 साल का एक आदमी भी शामिल है, जो दो बेटियों का पिता है। श्रीवास ने आरोपियों को पैसे देकर बच्चे को खरीद लिया, क्योंकि उसके पास कोई लड़का नहीं है।

यह घटना 24 सितंबर को सामने आई। शिकायतकर्ता (राजस्थान के हस्तशिल्प विक्रेता) मुकेश ने बताया कि उनका बेटा उस समय लापता हो गया जब परिवार एक मेले में भाग लेने के बाद गंगा राम अस्पताल की लाल बत्ती के पास पूसा रोड के फुटपाथ पर सो रहा था। उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया।

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने कहा कि जांचकर्ताओं ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। इस दौरान राजेंद्र नगर, प्रसाद नगर, कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग और पहाड़गंज जैसे इलाकों में एक छिपी हुई नंबर प्लेट वाले स्कूटर पर संदिग्ध रूप से घूमते दो लोगों की पहचान की।

पुलिस ने बताया कि बाद में संदिग्धों को आरएमएल अस्पताल के पास एक सफेद कार में एक बच्चे को ले जाते देखा गया। कार नई दिल्ली के काली बाड़ी लेन में मिली। वहां से 22 साल के अनंत, 24 साल के राजू उर्फ ​​ऋषि और 21 साल के साहिल कुमार नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 17 साल के एक नाबालिग को भी पकड़ा गया।

वलसन ने कहा कि पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि बच्चे को महोबा में फूलन श्रीवास उर्फ ​​संतोष नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया था। अपहृत लड़के को महोबा से सकुशल मुक्त करा लिया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। पुलिस ने एक स्कूटर, अपराध में प्रयुक्त कार और 5500 रुपए नकद भी बरामद किए।