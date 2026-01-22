Hindustan Hindi News
दिल्ली में गुलाब बेच रही 11 साल की लड़की को किया किडनैप, रेप करके जंगल में छोड़ा; आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में गुलाब बेच रही 11 साल की लड़की को किया किडनैप, रेप करके जंगल में छोड़ा; आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभिन्न मार्गों पर लगे लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार किया।

Jan 22, 2026 11:08 pm ISTRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली में ट्रैफिक रेड लाइट पर गुलाब बेच रही 11 साल की लड़की को एक ई-रिक्शा चालक ने अगवा कर लिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़ दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रास्तों पर लगे करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का देखने के बाद, पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार किया।

ऐसे बहला-फुसलाकर ले गया साथ

यह घटना 11 जनवरी को प्रसाद नगर इलाके में घटी, जहां लड़की लाल बत्ती पर खड़ी होकर गुलाब बेच रही थी। आरोपी ने यात्रियों को उतारने के बाद अपना ई-रिक्शा रोक दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब बच्ची फूल बेचने के लिए उसके पास पहुंची, तो उसने उसे सारे गुलाब बेचने में मदद करने का वादा करके फुसलाया और उसे गाड़ी के अंदर बैठा लिया।”

जंगल में रेप करके लथपथ हालत में छोड़ा

आरोपी लड़की को प्रोफेसर रामनाथ विजय मार्ग के पास के जंगल में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि लड़की को मृत समझकर दुर्गेश उसे बेहोश और खून से लथपथ छोड़कर भाग गया। होश में आने के बाद लड़की किसी तरह अपने परिवार तक पहुंचने में कामयाब रही। उसकी खून से लथपथ हालत देखकर परिवार वाले घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए और पुलिस को सूचना दी।

पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस

पुलिस ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बच्ची गहरे सदमे में था और शुरू में घटनाक्रम को ठीक से बता नहीं पा रही था, जिससे जांच में चुनौतियां आईं। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया जहां बच्ची को आखिरी बार देखा गया था और जंगल की ओर जाने वाले रास्तों के फुटेज भी खंगाले।

300 से ज्यादा सीसीटीवी छाने गए

उन्होंने बताया, “लगभग 15 मार्गों पर लगे करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। एक वीडियो क्लिप में लड़की को ई-रिक्शा में बैठते हुए देखा गया। वाहन के पंजीकरण नंबर का पता लगाया गया, जिससे आरोपी की पहचान हुई और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया।” पूछताछ के दौरान दुर्गेश ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की को पहले भी कई बार लाल बत्ती पर देखा था और अपहरण की योजना बनाई थी।

पुलिस ने बताया कि उसके खुलासे के आधार पर पुलिस ने खून से सने कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए। पुलिस के अनुसार, बच्ची का इलाज और परामर्श जारी है तथा मामले की जांच की जा रही है।

