पहली मुलाकात से संबंध बनाने के बहाने मर्डर तक; अमृता-रामकेश की पूरी कहानी

एक प्रेमी को छोड़कर दूसरे संग लिव इन रिलेशनशिप। फिर दूसरे को छोड़कर पहले के पास जाने के लिए वह इतनी बेचैन थी कि बाधा बनने पर हत्या तक कर दी। 21 साल की अमृता चौहान की खौफनाक कहानी ने पूरे देश को चौंका दिया है। दिल्ली में आईएएस-आईपीएस का ख्वाब देखने वाले 32 साल के रामकेश मीणा की जिस चालाकी से अमृता ने हत्या की उसे देखकर पुलिस भी चकित है। फॉरेंसिक साइंस में ग्रैजुएट अमृता ने हत्या को हादसे का रूप देने के लिए 'सबूतों वाले विज्ञान के ज्ञान', और क्राइम शो देखकर बनाई आपराधिक मानसिकता का पूरा इस्तेमाल किया।

मुरादाबाद की रहने वाली अमृता चौहान पढ़ाई-लिखाई में अच्छी थी। लेकिन उतनी ही शरारती भी। उम्र के साथ उसकी शैतानी हरकतें भी बढ़ने लगीं। बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि परिवार ने जुलाई 2024 में अखबार में विज्ञापन देकर उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया। उस समय तक अमृता मुरादाबाद में ही गैस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करने वाले सुमित कश्यप के साथ प्रेम संबंध में थी। लेकिन बाद में उसका सुमित से अलगाव हो गया।

गिरफ्तारी के बाद अमृता ने पुलिस को बताया कि रामकेश से उसकी मुलाकात इसी साल मई में हुई थी। नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के दौरान अमृता और रामकेश की पहली मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया और चैटिंग पर बात शुरू हो गई। दोनों के बीच बेहद तेजी से नजदीकी बढ़ने लगी। चैटिंग, कॉफी, डेटिंग से बात जल्द ही साथ रहने तक पहुंच गई। अमृता तिमारपुर में जल्द ही रामकेश के फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई। दोनों लिव इन में रहने लगे।

दोनों के बीच जल्द ही जिस्मानी संबंध बन गए। अक्सर दोनों संबंध बनाते हुए इन पलों को कैमरों में भी कैद करने लगे। तब दोनों नहीं जानते थे कि इन वीडियोज की वजह से बात एक दिन इतनी बढ़ जाएगी। चार महीने में ही अमृता और राकेश के बीच रिश्ता चरम तक पहुंच चुका था। लेकिन सितंबर में ही तब उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया जब अमृता फिर पुराने प्रेमी सुमित के संपर्क में आ गई।

दोनों के बीच फिर बातचीत होने लगी। अमृता जितनी तेजी से रामकेश की जिंदगी में आई थी उतनी ही जल्दी वह निकलने की कोशिश भी करने लगी। उसे एक बार फिर सुमित के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद आने लगा था। अमृता को खुद से दूर होते देख रामकेश मीणा बहुत बेचैन हो चुका था। वह हर साल में अमृता को अपने पास रोकना चाहता था। इसके लिए उसने अमृता के साथ बनाए प्राइवेट वीडियोज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रामकेश अमृता को धमकी देने लगा कि यदि वह उसके साथ नहीं रही तो वह वीडियोज को लीक कर देगा।

इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक अमृता ने रामकेश से उन वीडियोज की हार्ड डिस्क मांगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद अमृता ने सुमित के साथ मिलकर उस हार्ड डिस्क को किसी भी तरह हासिल करने की योजना बनाई। सुमित ने इसमें अपने एक दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया।

6 अक्तूबर की रात सुमित और संदीप मास्क पहनकर रामकेश के घर पहुंचे। पुलिस को आशंका है कि अमृता पहले ही रामकेश के पास पहुंच गई थी और संभवत: संबंध बनाने का लालच देकर रामकेश को साजिश का शिकार बनाया। सेक्सुअल ऐक्ट के बहाने अमृता ने रामकेश का हाथ-पैर बांध दिया और मुंह भी बंद कर दिया। इस वजह से जब सुमित और संदीप वहां पहुंचे तो रामकेश शोर मचाने या विरोध करने की स्थित में नहीं था।