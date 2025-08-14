अच्छी खबर! अब बिहार से गया से दिल्ली तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, अयोध्या भी जाएगी

अब दिल्ली से बिहार के गया और अयोध्या के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जल्द ऐलान कर सकते हैं। रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस ट्रेन के चलने के बाद बिहार आने-जाने वालों को राहत मिलेगी।

दिल्ली से बिहार आने-जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के गया जंक्शन से अयोध्या और नई दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर सकते हैं।

बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत गया से अयोध्या के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी की गई है। हालांकि, रेल अधिकारियों ने बताया कि पहली प्राथमिकता गया से नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन चलाने की है। गया जी में अमृत भारत ट्रेन की रेक भी पहुंच गई है। इन ट्रेनों के परिचालन से नई दिल्ली के रोजना चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस में भीड़ से राहत मिलेगी। गया जंक्शन से नई दिल्ली के अमृत भारत ट्रेन परिचालन की मांग काफी समय से की जा रही है।