नोएडा में तालाब में डूबने से एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत, दोस्तों संग मनाने गया था पिकनिक
मृतक की पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी हर्षित भट्ट के रूप में हुई है। वह एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र था और छठे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा था।
नोएडा के सेक्टर-94 इलाके में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी हर्षित भट्ट के रूप में हुई है। वह एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र था और छठे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा था।
3 दोस्तों के साथ गया था पिकनिक मनाने
पुलिस के मुताबिक, घटना थाना सेक्टर-126 क्षेत्र की है। बुधवार को परीक्षा खत्म होने के बाद हर्षित अपने तीन दोस्तों के साथ सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा के पास एक खाली पड़े पुराने निर्माण स्थल पर पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान सभी छात्र पास में भरे पानी में नहाने उतर गए।
हर्षित को नहीं बचा पाए उसके साथी
नहाते समय अचानक हर्षित गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में समा गया। घटना की सूचना तुरंत डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद पीआरवी टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से हर्षित को पानी से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पानी में उतरे दोस्त और फिर…
बताया जा रहा है कि हर्षित को बचाने के प्रयास में उसके साथी भी पानी में उतरे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस ने बताया कि यह जगह एक पुराना निर्माण स्थल है, जहां पानी भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र पिकनिक के दौरान नहाने के लिए पानी में उतरे थे, तभी यह हादसा हुआ।
परिवार में छाया शोक का माहौल
फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे असुरक्षित और अनजान स्थानों पर पानी में उतरने से बचें, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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