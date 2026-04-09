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‘दोस्तों को टिफिन भेजती थी मां, अब उन्हीं पर हत्या का आरोप’- एमिटी छात्र की मौत में बड़ा ट्विस्ट

Apr 09, 2026 07:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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Amity student death: मां दीपमाला का कहना है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटे के शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। तैराक होने के बावजूद डूबने की कहानी पर भी संदेह जताया गया है। ऐसे में यह मामला अब एक रहस्यमय और संवेदनशील जांच का विषय बन गया है।

‘दोस्तों को टिफिन भेजती थी मां, अब उन्हीं पर हत्या का आरोप’- एमिटी छात्र की मौत में बड़ा ट्विस्ट

Amity student death: नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षित भट्ट की मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिन दोस्तों को कभी उसकी मां अपने बेटे का सबसे करीबी मानती थीं और उनके लिए टिफिन तक भेजती थीं, अब उन्हीं पर उन्होंने हत्या का गंभीर आरोप लगा दिया है। मां दीपमाला का कहना है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटे के शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। तैराक होने के बावजूद डूबने की कहानी पर भी संदेह जताया गया है। ऐसे में यह मामला अब एक रहस्यमय और संवेदनशील जांच का विषय बन गया है।

दोस्तों पर लगाए गंभीर आरोप

हर्षित की मां दीपमाला ने आरोप लगाते हुए कहा- मेरे बेटे के साथ हादसा नहीं हुआ, बल्कि उन बच्चों (दोस्तों) ने ही कुछ किया है। क्योंकि मेरे बेटे के पूरे शरीर पर काले निशान हैं, वो कैसे आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। शरीर के पिछले हिस्से में वी आकार में चोट के निशान भी हैं। शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है। मुझे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए।

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मेरा बेटा तैरना जानता था...

दीपमाला ने अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा- मेरा बेटा तैराक है। वो एमिटी में फिजिकल एजुकेशन का छात्र था। उसे हर चीज सिखाई जाती है, गेम्स तैराकी सब कुछ... उसे पीटीआई मास्टर बनना था। कोच बनना था। उसे सब आता था। मुझे हर चीज पर डाउट हो रहा है।

मां बोली- मेरा बेटा गलत संगति में नहीं था

बेटे के दोस्तों का जिक्र करते हुए कहा- मेरे बेटे के साथ जो थे, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूं। लेकिन, मैं उन लोगों को नाम से जानती हूं। मेरा बेटा अक्सर घर पर उनसे फोन पर बात करता था, तो मेरे सामने ही करता था। अगर मेरा बेटा गलत संगति में होता, तो वो अपनी मां के सामने- अपने बाप के सामने कभी बात नहीं करेगा।

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बेटे के दोस्तों को टिफिन में भेजती थीं खाना

आगे बताया- दो बच्चों के नाम पता हैं- एक व्यास तोमर और दूसरा क्रिश। तीसरे जिस नाम से कॉल आ रही थी, वो अतुल ठाकुर के नाम से आ रहा था। वो तीसरा ही बच्चा था या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। मां ने आगे बताया- उन बच्चों का जिक्र डेली होता था। मैं जब अपने बेटे को टिफिन देती थी, तो वो कहता था कि मम्मी आपके हाथ का टिफिन उनको टेस्टी लगता है, तो मैं उनके लिए भी रखती थी।

मां बोली- उन तीन लड़कों ने ही कुछ किया

दीपमाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए अंत में कहा- मैं बोल रही हूं कि मेरे बेटे को मारा गया है। जैसे उसके शरीर पर निशान हैं, तो ये ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। मां का आरोप है कि इन तीनों लड़कों ने ही कुछ किया है। मां ने उन तीनों लड़कों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। मां बोली- मैं उन तीनों लड़कों से मिलकर जानना चाहती हूं कि वहां क्या हुआ था, तुम तीन ही थे। तुमको ही मालूम होगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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