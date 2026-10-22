दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। गृहमंत्री अमित शाह आज राजधानी में करीब 9 हजार करोड़ की लागत वाली सीवर परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनसे 36 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली सीवर परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। नजफगढ़ इलाके से शुरू होने वाली इन परियोजनाओं में एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कई डीसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) और नई सीवर लाइनें शामिल हैं।

358 कॉलोनियों और 113 गांवों को मिलेगा लाभ दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "बाहरी दिल्ली में 29 नए डीएसटीपी और सीवेज पंपिंग स्टेशन से 358 अनाधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों के 36.29 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1,034 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछाने की परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी।"

प्रमुख परियोजनाओं में ओखला में 12.4 करोड़ गैलन (124 एमजीडी) प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। यह राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ा एसटीपी होगा, जिसे केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि आठ मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे उनकी संयुक्त क्षमता 7.82 करोड़ गैलन प्रतिदिन (78.2 एमजीडी) से बढ़कर 14.08 करोड़ गैलन प्रतिदिन (140.8 एमजीडी) हो जाएगी और इससे लगभग 78.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना हमारा संकल्प : रेखा गुप्ता वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 'एक्स' पर लिखा, ''दिल्ली की जीवनदायिनी माँ यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के पहले दिन से ही माँ यमुना की सफाई के लिए लगातार काम हो रहा है। इसी संकल्प को और गति देने के लिए कल माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ₹8,941 करोड़ से अधिक की सीवरेज और जल शोधन परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। माँ यमुना की स्वच्छता से जुड़े इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं।''

अधिकारियों के अनुसार, अगले दो से ढाई सालों में इन सभी परियोजनाओं के पूरे होने के बाद दिल्ली का अनट्रीटेड बिना वेस्ट वाटर बिना साफ किए नालों और उनके माध्यम से यमुना नदी में नहीं बहाया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने पहले ही दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के माध्यम से लगभग 29 डीसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी)) स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके।