यमुना सफाई के लिए अमित शाह ने संभाला मोर्चा, राज्य सरकारों को दिया 20 दिन वाला टास्क

केंद्रीय गृह मंत्री ने अब यमुना सफाई के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को दिल्ली में यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना को लेकर बैठक में उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि स्वच्छ यमुना सबसे अहम है। इसके लिए एजेंसियों को हर 20 दिन में प्रगति की समीक्षा करनी होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और निर्मल यमुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों का साझा संकल्प है तथा इसे शीघ्र पूरा करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को एकीकृत कार्ययोजना के तहत काम करना होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना के सभी कार्यों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए। उनकी प्रगति की नियमित निगरानी हो तथा दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था भी बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 20 दिन में की जाए, ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल किया जा सके।

बैठक में यमुना को प्रदूषणमुक्त और अविरल बनाने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि यमुना की स्वच्छता के लिए टुकड़ों में नहीं, बल्कि टीम भावना के साथ समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने तीनों राज्यों को मिलकर यमुना नदी में निर्धारित मानकों के अनुरूप ईको-फ्लो सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बायोगैस संयंत्र तक पहुंचेगा गोबर अमित शाह ने दिल्ली की डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट को यमुना में जाने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि एमसीडी और नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच जल्द ही एमओयू किया जाएगा। इसके तहत डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाला गोबर सीधे बायोगैस और खाद संयंत्रों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से यमुना किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित होगा और प्रदूषण में कमी आएगी।

128 एसटीपी स्थापित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने गृह मंत्री को जानकारी दी कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी ) स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2027 के अंत तक 99 नए एसटीपी बनाए जाएंगे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि एसटीपी, औद्योगिक अपशिष्ट और नालों के डिस्चार्ज की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा केवल संतोषजनक कार्य नहीं, बल्कि ठोस और मापनीय परिणाम दिखाई देने चाहिए।

सफाई कार्य चल रहा बैठक में बताया गया कि यमुना में गिरने वाले नालों की डी-सिल्टिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष 28.57 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष गाद भी 15 जून तक निकाल ली जाएगी। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि निकाली गई गाद का उपयोग विभिन्न विनिर्माण और निर्माण परियोजनाओं में किया जाए, ताकि मॉनसून के दौरान वह दोबारा यमुना में न बह सके।