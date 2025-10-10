मुस्लिम आबादी बढ़ रही क्योंकि... तब तो धर्मशाला बन जायेगा देश; विपक्ष पर बरसे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश में मुसलमानों की आबादी प्रजनन दर की वजह से नहीं वरन पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के चलते बढ़ी है। वह राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी प्रजनन दर के कारण नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के चलते बढ़ी है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने SIR का समर्थन करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मतदाता सूची में घुसपैठियों को जगह देना संविधान की भावना को खराब करता है। देश में मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए। वोटर लिस्ट के एसआईआर (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए अमिश शाह ने कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठियों से निपटने के लिए 'पता लगाने, हटाने और निर्वासित करने' की नीति पर काम करेगी।

अमित शाह ने जोर दिया कि घुसपैठ और चुनाव आयोग की SIR कवायद को राजनीतिक नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इसको राष्ट्रीय मुद्दा मानना चाहिए। एसआईआर के मुद्दा पर कांग्रेस इनकार का रवैया अपना रही है जबकि यह प्रक्रिया उसकी अगुवाई वाली की सरकार के दौरान भी हुई थी। विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध कर रहा है क्योंकि उनके वोट बैंक कट रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक वोटर लिस्ट मतदाताओं की परिभाषा के अनुसार ना हो। मतदाता होने का मतलब वोटर का भारतीय नागरिक होना और निर्धारित उम्र प्राप्त कर लेना है।

इसके साथ ही अमित शाह ने घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शरणार्थी अपने धर्म को बचाने के लिए भारत आता है जबकि घुसपैठिया धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं वरन वह आर्थिक के साथ अन्य वजहों से अवैध रूप से देश में दाखिल होता है।