दिल्ली धमाके में 40 किलो विस्फोटक का हुआ था इस्तेमाल, एंटी टेरर मीट में बोले अमित शाह

संक्षेप: आतंकवाद रोधी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लाल किले के पास हुए कार धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाल किले के पास हुए कार धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम और दिल्ली विस्फोट के मामले सामान्य ‘पुलिसिंग’ के उदाहरण नहीं हैं, बल्कि पुख्ता जांच के असाधारण उदाहरण हैं।

अमित शाह ने आतंकवाद की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से पूरे देश के लिए साझा आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) बनाये जाने पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभेद्य और मजबूत 'आतंकवाद निरोधी ग्रिड' बनाना है जो हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार करने की योजना बना रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि बैसरन गाटी का हमला देश को झंझोड़ देने वाला था। इस हमले से आतंकवादी देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और कश्मीर में शुरू हुए विकास के नए युग और पर्यटन को झटका देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तीनों आतंकियों को बहुत सटीक आसूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने खत्म कर पाकिस्तान को कठोर संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली आतंकी घटना है जिसमें आतंकी घटना की योजना बनाने वालों को ऑपरेशन सिंदूर से दंडित किया गया और जिन्होंने उनके हथियार बन इस घटना को अंजाम दिया उन्हें ऑपरेशन महादेव से खत्म करने का काम किया। गृह मंत्री ने कहा , दोनों छोर पर भारत सरकार, भारतीय सुरक्षाबलों और भारतीय जनता का एक मज़बूत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को देने का काम हमारे सुरक्षाबलों और खुफिया एजेंसियों ने किया है। हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले का एक कंम्प्लीट और सफल इन्वेस्टिगेशन किया है जिसे पूरी दुनिया की एजेसियां आने वाले दिनों में स्टडी करेंगी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगी।

गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों और अपराधियों के डेटाबेस को 'ज़ीरो टेरर का कोर असेट' बनाना चाहिए। राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से अपेक्षा है कि वे इस डेटाबेस के प्रारूप का शब्दशः क्रियान्वयन करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार करने की योजना बना रहे हैं।

शाह ने कहा कि 'अनुपस्थिति में मुकदमे' से जुड़े विवादों से डरे बिना इसे आगे बढ़ाना है। इससे भगोड़े देश लौटने को मजबूर होंगे। श्री शाह ने कहा , भारत सरकार की सारी एजेंसियां और राज्यों की पुलिस से मिलकर एक ऐसी 'टीम इंडिया' बने जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी तरीके से काम करे। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, हमारी चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश और अधिकारियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसा मजबूत आतंकवाद निरोधी ग्रिड बनाए जिससे वे आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकें।