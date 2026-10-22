'वोट चोरी' पर अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब, कहा- 30 साल तक नहीं लगेगा आपका नंबर
अमित शाह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां वोट चोरी के आरोप नहीं लगाते, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हो।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान शाह ने कहा कि इतने कम समय में हम इस लक्ष्य की दिशा में 40 प्रतिशत से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने वोट चोरी के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि आपका अगले 30 साल तक नंबर नहीं आएगा।
अमित शाह ने वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आप तेलंगाना और हिमाचल में चुनाव जीत गए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, मतदाता सूची अच्छी है। तब आपको कोई शिकायत नहीं है। तमिलनाडु में आपके सपोर्ट वाली पार्टी जीत गई। लेकिन जहां हार जाते हो.... वहां इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठाते हो। अगर अदालत आपके पक्ष में फैसला सुनाती है तो अच्छा और अगर आपके खिलाफ फैसला देती है तो अदालत खराब हो गई।
अगले 30 साल आपका नंबर नहीं आएगाः राहुल से गृह मंत्री शाह
अमित शाह ने आगे कहा कि जनता के जनादेश को झुका नहीं सकते। देश की जनता आपको देख भी रही है और जान भी रहे हैं। मुझे पता है कि आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि आप विदेश में बैठे हो... क्यों बैठे हो? यह मुझे नहीं पता... यह आपकी निजी जिंदगी है। लेकिन एक बार आप दिल्ली लैंड कर जाइए... अगले 30 साल तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है।
धरना-प्रदर्शन से कुछ नहीं होता
शाह ने कहा कि भाजपा के बूथ कार्यकर्ता से लेकर पीएम मोदी तक करोड़ों कार्यकर्ता जनता के बीच में लोगों के दुख को जानते हैं...उनका निवारण कर रहे हैं। यमुना नदी का ही उदाहरण ले लो। आपकी सरकार 30 साल रही... यमुना जी के लिए आपने कुछ नहीं किया। यमुनोत्री से लेकर संगम तक पूरी यमुना जी को स्वच्छ करने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिलने वाला है। राजनीतिक हथकंडों से आप देश के जनादेश को झुका नहीं सकते। अगर चुनाव जीतना है तो जनता के बीच जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता। जनता के दुख, दर्द और पीड़ा को जानना है तो जहां से चुनकर आए हो तो वहां योजनाओं को जनता के बीच लाइए, काम करिए वरना बचा-खुचा भी आपका चला जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा।
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