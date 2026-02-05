Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsamit shah launch bharat taxi india first cooperative ride hailing platform delhi ncr
दिल्ली में आज से दौड़ेगी भारत टैक्सी, अमित शाह करेंगे लॉन्च; क्या है इसकी खासियत

दिल्ली में आज से दौड़ेगी भारत टैक्सी, अमित शाह करेंगे लॉन्च; क्या है इसकी खासियत

संक्षेप:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में देश के पहले सहकारी आधारित 'भारत टैक्सी' प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे, जो ड्राइवरों को स्वामित्व और 5 लाख तक के बीमा के साथ शोषण मुक्त रोजगार प्रदान करेगा।

Feb 05, 2026 05:33 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली में देश के पहले सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ‘भारत टैक्सी’ का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और परिवहन समाधान को बढ़ावा देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत टैक्सी क्यों है खास?

भारत टैक्सी को मोबिलिटी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में विकसित किया गया है। इसके तहत ड्राइवरों जिन्हें सारथी कहा जाता है उनको स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखा गया है। इससे उन्हें शोषणकारी एग्रीगेटर आधारित मॉडलों से मुक्ति मिलेगी। पहल सहकारिता मंत्रालय की उस प्रतिबद्ध कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत सहकारिताओं को रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी का प्रभावी माध्यम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष छह सारथियों को सहकारी-आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार गृह मंत्री इन सारथियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिससे ‘सारथी ही मालिक’ के मूल सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 3 लड़कियों की मौत से सोनू सूद भी दुखी, कर दी यह बड़ी मांग

सारथी का पांच लाख का बीमा

मंत्रालय ने बताया कि हर सम्मानित सारथी को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जो ड्राइवरों के कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत टैक्सी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मौके पर संचालनात्मक एकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षा और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ नौ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद सुसाइड मिस्ट्री, पुलिस बोली- लड़कियों के पिता पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज

दुनिया का पहला सहकारी तंत्र

भारत टैक्सी स्थापना के बाद दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म और दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अब तक तीन लाख से अधिक ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं। एक लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं और दिल्ली-एनसीआर व गुजरात में प्रतिदिन दस हजार से अधिक राइड्स पूरी की जा रही हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।