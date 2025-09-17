वो घुसपैठिया यात्रा लेकर निकले हैं; राहुल पर अमित शाह का अटैक, SIR को फुल सपोर्ट

Amit Shah On Rahul Gandhi: गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि आप लोग उन लोगों को पहचानें जो चाहते हैं कि घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहें।

दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की तो दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली को घुसपैठिया बचाओ रैली करार दिया। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी चुनाव आयोग (ECI) के बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन(SIR) का पूरी तरह से समर्थन करती है।

गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि आप लोग उन लोगों को पहचानें जो चाहते हैं कि घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान शाह ने कहा, "भाजपा मतदाता सूचियों को साफ करने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन अभ्यास का समर्थन करती है। राहुल बाबा 'घुसपैठिया बचाओ' रैली निकाल रहे हैं। मैं लोगों से ऐसे लोगों और पार्टियों को पहचानने का आग्रह करता हूं जो घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वे घुसपैठियों की मदद से चुनाव जीत सकें।"