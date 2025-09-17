वो घुसपैठिया यात्रा लेकर निकले हैं; राहुल पर अमित शाह का अटैक, SIR को फुल सपोर्ट
Amit Shah On Rahul Gandhi: गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि आप लोग उन लोगों को पहचानें जो चाहते हैं कि घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहें।
दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की तो दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली को घुसपैठिया बचाओ रैली करार दिया। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी चुनाव आयोग (ECI) के बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन(SIR) का पूरी तरह से समर्थन करती है।
मोदी को त्याग और समर्पण का प्रतीक बताते हुए, शाह ने दावा किया कि वह देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। अमित शाह ने कहा कि कई सालों से मोदी के नेतृत्व में काम करते हुए, मैंने देखा है कि वह देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, इसी वजह से, मनमोहन सिंह जो 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे, वह अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली के लोग, तैयार हो जाइए; 2027 तक, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।