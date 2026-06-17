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दिल्ली के 4 लाख परिवारों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दी खुशखबरी, पानी पर भी एक राहत की बात

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झुग्गियों में रह रहे उन लाखों लोगों को खुशखबरी दी जिन्हें दूसरी जगह बसाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि घर के अलावा उन्हें वहां क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी।

दिल्ली के 4 लाख परिवारों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दी खुशखबरी, पानी पर भी एक राहत की बात

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनस्थापन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के 4 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में केवल आवास ही नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का भी पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। बैठक में यमुना के पानी के पानी को लेकर भी एक सहमति बनी जिसका आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 को जल्द अधिसूचित किया जाए। डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड पीपीपी मॉडल पर पांच झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करें। अतिरिक्त 50 झुग्गी क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और निविदा प्रपत्र भी तैयार किए जाएं।

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करीब चार लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा

शाह ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले करीब 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झुग्गियों की पात्रता 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल और सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हिमाचल का पानी दिल्ली को मिलेगा

गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना को लेकर बड़ी सहमति बनी। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई। बैठक में यह भी सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के बदले हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। इससे यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा और नदी के पुनर्जीवन को बल मिलेगा।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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