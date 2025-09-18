amit shah big announcement on pm modi birthday 50000 more old age peoples will get pension पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 50 हजार और बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन, Ncr Hindi News - Hindustan
पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 50 हजार और बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन

बुधवार को पीएम मोदी के जन्मदिन पर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने दिल्ली के 50 हजार और बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का ऐलान किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 18 Sep 2025 06:19 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली सरकार ने बुधवार से सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के 50 हजार और बुजर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके पहले त्यागराज स्टेडियम में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास अमित शाह ने किया।

लोकार्पण समारोह के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश का हर नागरिक हृदय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घायु होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 11 साल से पूरा देश 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाता आ रहा है।

उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के दिन दिल्ली सरकार ने भी सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है और 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को न सिर्फ सुविधाएं दीं बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया है। दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार हो प्रधानमंत्री ने कभी भेदभाव नहीं किया और दिल्ली को जो भी मिलना चाहिए था, हमेशा उससे ज़्यादा ही दिया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं।

ये हैं प्रमुख योजनाएं

● विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को 6,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी

● वृद्धावस्था वित्तीय सहायता योजना में 50,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है

● स्वच्छता और ऊर्जा के क्षेत्र में नरेला–बवाना में 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नया वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है।

● ओखला प्लांट का विस्तार कर उसकी क्षमता 1950 टन से बढ़ाकर 2950 टन प्रतिदिन कर दी गई है।

● नेत्र–नारी–नेतृत्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली के छात्रों द्वारा बनाए गए 75 एआई-सक्षम ड्रोन दिल्ली पुलिस को महिला पुलिस के प्रशिक्षण हेतु सौंपे गए हैं।

विपक्ष पर निशाना साधा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर बुधवार को तीखा निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यह अभियान चलाया है। शाह ने कहा कि भाजपा मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए एसआईआर का समर्थन करती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं शुरू

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने पांच नए अस्पताल ब्लॉक और 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं।