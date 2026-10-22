AAP को पंजाब से भी उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर अटैक

अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सिर्फ बहाने बनाने की राजनीति करते हैं। पहले, जब 'आप' (AAP) या कांग्रेस की सरकारें सत्ता में थीं, तो वे हमेशा यही बहाना बनाती थीं कि उन्हें यह मदद नहीं मिली। ‘आप’ ने एक आंदोलन के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन फिर जमकर भ्रष्टाचार किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी में यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए ₹8,941 करोड़ की लागत वाली दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यमुना की दुर्दशा के लिए दिल्ली पिछली सरकारों पर हमला भी बोला। शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन के नाम पर सत्ता हासिल की और फिर जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया : शाह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो बहाने की राजनीति करती हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो बहाने बनाते थे कि हमें यह मदद नहीं मिली, वह मदद नहीं मिली। केजरीवाल जी मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है, मगर मैं जवाब तब दूंगा जब पंजाब में भी AAP सरकार को हम उखाड़कर फेंक देंगे। आपने आंदोलन के नाम पर सत्ता हथियाकर भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। कूड़े के पहाड़ों के नाम पर राजनीति करते रहे और हमने कूड़े के पहाड़ों को नीचे लाने का काम किया है और मैं आज यह कहकर जाता हूं कि 2 साल बाद आपको वहां बगीचा दिखाई देगा, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।”