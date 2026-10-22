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AAP को पंजाब से भी उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर अटैक

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सिर्फ बहाने बनाने की राजनीति करते हैं। पहले, जब 'आप' (AAP) या कांग्रेस की सरकारें सत्ता में थीं, तो वे हमेशा यही बहाना बनाती थीं कि उन्हें यह मदद नहीं मिली। ‘आप’ ने एक आंदोलन के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन फिर जमकर भ्रष्टाचार किया।

Amit Shah attacks Arvind Kejriwal
अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी में यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए ₹8,941 करोड़ की लागत वाली दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यमुना की दुर्दशा के लिए दिल्ली पिछली सरकारों पर हमला भी बोला। शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन के नाम पर सत्ता हासिल की और फिर जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

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केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया : शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो बहाने की राजनीति करती हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो बहाने बनाते थे कि हमें यह मदद नहीं मिली, वह मदद नहीं मिली। केजरीवाल जी मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है, मगर मैं जवाब तब दूंगा जब पंजाब में भी AAP सरकार को हम उखाड़कर फेंक देंगे। आपने आंदोलन के नाम पर सत्ता हथियाकर भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। कूड़े के पहाड़ों के नाम पर राजनीति करते रहे और हमने कूड़े के पहाड़ों को नीचे लाने का काम किया है और मैं आज यह कहकर जाता हूं कि 2 साल बाद आपको वहां बगीचा दिखाई देगा, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।”

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दिल्ली ने यमुना सफाई में 40% से अधिक का सफर तय किया

उन्होंने कहा कि आज मैं द्वारका में आप सभी के बीच मौजूद हूं। यहां यमुना को शुद्ध करने के उद्देश्य से 9,000 करोड़ रुये की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं यमुना की सफाई के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेंगी। दिल्ली में सरकार बनने के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही महीने में एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उन्होंने दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के सामने यमुना को शुद्ध करने का अपना विजन रखा था। इतने कम समय में, हमने इस लक्ष्य की दिशा में 40% से अधिक का सफर तय कर लिया है। आज, रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के प्रयासों से 9,000 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट और पीने के पानी से जुड़ी कई पहलें शामिल हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हम यमुना नदी को स्वच्छ करने और मई 2029 से पहले इसे साफ-सुथरी हालत में आपके सामने पेश करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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