'आमिर शौकीन बदमाश है, 376 का भी केस, AAP के लोगों संग....'; सगे भाई ने कैमरे के सामने खोला काला चिट्ठा

दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उस पर त्रिपुरा के एक युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक बर्ताव करने के आरोप लगने बाद अब सगे भाई ने मीडिया के सामने आकर उसका सारा काला चिट्ठा खोल दिया है।

दिल्ली में त्रिपुरा के एक युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक बर्ताव करने के आरोपी कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आमिर के सगे भाई ने भी अब उसके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि आमिर एक बीसी बदमाश है और उसी पूरी गैंग है। उस पर दुष्कर्म सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लोगों से रंगदारी वसूलता है।

मोहम्मद वसीम राजा ने आज एएनआई से बात करते हुए कैमरे पर कहा कि आमिर शौकीन एक बदमाश है और सदर थाने का बीसी है। उसके ऊपर 376 समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उसकी पूरी गैंग है। उसके खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में भी कई मुकदमे चल रहे हैं।

वह वीडियो बनाकर लोगों से जबरन वसूली करता है और अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। उसने मेरे मकान पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। मुकदमेबाजी चली और कोर्ट से केस जीत कर मैंने जगह खाली कराई है। वो बेईमान आदमी है। आमिर के भाई ने बताया कि वह कभी आम आदमी पार्टी के लोगों या साथ तो कभी इमरान के साथ घूमता रहता है। हमने 12-15 साल पहले ही उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हम कुल चार भाई हैं। सभी अलग-अलग रहते हैं। वो यहां अकेला ही रहता है।

दिल्ली पुलिस करेगी वायरल वीडियो की जांच भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित नस्ली दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो की जांच करेगी। अधिकारियों ने बताया कि 'नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए विशेष पुलिस यूनिट' (SPUNER) ने आईएफएसओ यूनिट को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर वीडियो की जांच करने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने आमिर शौकीन नाम के कंटेंट क्रिएटर के घर का भी दौरा किया, लेकिन वह वहां नहीं मिला।

यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वीडियो की व्यापक निंदा के बीच सामने आया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने इस घटना के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रीजीजू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आरोपी को सजा भुगतनी होगी और दिल्ली तथा त्रिपुरा की पुलिस उसे ''कड़ा सबक'' सिखाएगी।

मंत्री ने कहा, ''इस दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में थोड़ी देर हुई लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी।''