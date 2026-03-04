इजराइल-ईरान संघर्ष के बीच दुबई से स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची, लोगों ने बताए वहां के हालात
एक यात्री संतोष कुमार ने कहा, 'मैं कुछ काम से दुबई गया था इसी बीच खाड़ी में युद्ध शुरू हो गया। जिसकी वजह से हम वहां फंस गए, लेकिन हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। दुबई सरकार बहुत मददगार है, वहां के लोग भी काफी सहायता करते हैं।
ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई और इसके बाद ईरान के जवाबी हमले के बीच मध्य पूर्व देशों में बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को लेकर बुधवार को दुबई से एक विशेष विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और देरी की वजह से उलझन में फंसे इन यात्रियों ने वहां से सुरक्षित स्वदेश वापसी पर राहत जताते हुए चैन की सांस ली है।
विशेष विमान से लौटे मेहरा नाम के एक भारतीय छात्र ने ANI से बात करते हुए बताया कि दुबई में हालात मुश्किल थे क्योंकि वह अकेला रह रहा था जबकि उसके माता-पिता भारत में थे। उसने बताया कि UAE सरकार ने हालात को अच्छे से संभाला और माहौल शांत रखा। उसने देखा कि हालांकि उसकी लोकेशन के पास कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई थीं, लेकिन हालात उतने मुश्किल नहीं थे जितना भारत में बताया जा रहा था। उसने बताया कि कभी-कभी सरकारी इमरजेंसी मैसेज से थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन कुल मिलाकर, हालात नॉर्मल थे और सरकार ने उनका अच्छा सपोर्ट किया।'
यात्री बोले- राहत है सुरक्षित घर पहुंच गए
उधर मोहम्मद आजाद नाम के एक यात्री ने कहा कि पिछली लड़ाई की वजह से उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अभी का माहौल ठीक है, क्योंकि वह सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। जय पूना नाम के एक अन्य यात्री ने भारत सरकार से मिली मदद की तारीफ की और कहा कि कुल मिलाकर ट्रीटमेंट और इंतजाम अच्छा था।
'पहले दिन मिसाइलें आती देखी थीं'
उधर हैदराबाद में उतरे लेख्या नाम के एक अन्य यात्री ने कहा, 'हमारे कैंपस (BITS दुबई) के पास, सब कुछ ठीक था। पहले दिन, हमने मिसाइलें आती देखीं, और उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा था। बाद में, हमने कुछ नहीं देखा, सब कुछ ठीक था। हालांकि फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि हालात और खराब होंगे या बेहतर होंगे। इसलिए, हम वापस आ गए हैं।'
'दुबई सरकार बहुत ज्यादा मददगार'
चेन्नई में उतरे एक यात्री संतोष कुमार ने कहा, 'मैं कुछ काम से दुबई गया था इसी बीच खाड़ी में युद्ध शुरू हो गया। जिसकी वजह से हम वहां फंस गए, लेकिन हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। दुबई सरकार बहुत मददगार है, वहां के लोग भी काफी सहायता करते हैं। उन्होंने हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्की की। हालांकि मेरा स्टे कुछ दिनों के लिए बढ़ गया, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया।'
बता दें कि इस संकट की शुरुआत 28 फरवरी को उस समय हुई थी, जब US और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इन दोनों देशों के हमलों के बाद, ईरान ने भी पलटवार कर दिया और इजराइल के साथ-साथ अमेरिका की मदद करने वाले खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान ईरान ने इलाके के कई अरब देशों को निशाना बनाते हुए ड्रोन व मिसाइलों से हमला किया, जिसके कारण फ्लाइट्स धड़ाधड़ रद्द होने लगीं। हालांकि UAE में हालात अब धीरे-धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, और फ्लाइट्स फिर से आसमान में उड़ने लगी हैं। जिसकी वजह से घर जाने के लिए बेताब हजारों भारतीयों का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।