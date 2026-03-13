LPG कमी की अफवाह फैलाकर लोगों को चूना लगा रहे साइबर ठग; पुलिस ने वीडियो शेयर कर बताया तरीका
मध्य पूर्व में जारी युद्ध के असर से देश में LPG गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है, और सिलेंडर पाने के लिए लोग काफी मशक्कत करते देखे जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए बताया है कि इस आपदा में अवसर देखते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं, जो कि LPG सिलेंडर बुकिंग के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये जालसाज सिलेंडर बुकिंग के लिए लोगों की घबराहट का फायदा उठा रहे हैं और सिलेंडर की किल्लत का डर दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में एक वीडियो भी शेयर किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की अपनी पोस्ट में पुलिस ने बताया कि LPG सिलेंडरों की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफवाह, साइबर ठगों द्वारा बुना गया एक झांसा है, इसलिए किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक न करें और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस एडवाइजरी के साथ पुलिस ने एक छोटा जागरूकता वीडियो भी जारी किया है, जिसमें समझाया गया है कि जालसाज किस तरह ग्राहकों के गैस सिलेंडर की कमी होने का डर दिखाकर घबराहट पैदा करते हैं और फिर गैस बुकिंग या सप्लाई के नाम पर लोगों को अपने द्वारा भेजी गई संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, साथ ही बैंक डिटेल्स भरने को भी कहते हैं।
गैंस एजेंसी कर्मचारी बनकर फोन करते हैं ठग
वीडियो में आगे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपियों द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका बताते हुए कहते हैं कि ठग अक्सर गैस एजेंसी का कर्मचारी बनकर फोन करते हैं और दावा करते हैं कि सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए तुरंत वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके बाद वे उस ग्राहक को धोखाधड़ी वाले लिंक भेजकर उसे खोलने को कहते हैं। साथ ही उन्हें '.apk' फाइलें डाउनलोड करने को कहा जाता है, जो वास्तव में खतरनाक वायरस (मालवेयर) होते हैं।
'LPG कमी की अफवाहों को चारे की तरह कर रहे इस्तेमाल'
लोगों को सावधान करते हुए अधिकारी ने आगे बताया कि साइबर ठग LPG कमी की अफवाहों का इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हैं। इसलिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। पुलिस ने चेतावनी देते हुए लोगों से खासतौर पर .apk एक्सटेंशन वाली फाइलों को ना तो खोलने और ना ही डाउनलोड करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ये फाइलें मोबाइल में इंस्टॉल होते ही फोन में नुकसान पहुंचाने वाले एप इंस्टॉल कर देती हैं, जिसके बाद वे आपका बैंकिंग विवरण, पासवर्ड और ओटीपी जैसे संवेदनशील डेटा चुराकर साइबर ठगों तक पहुंचा देती हैं, जिससे जालसाज आपके खाते से पैसे गायब कर सकते हैं।
पुलिस ने लोगों से कहा घबराएं नहीं
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैस बुकिंग के लिए घबराएं नहीं और किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल गैस एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से ही करें। साथ ही पुलिस ने अनजान नंबरों से फोन करने वाले कॉलर्स के साथ अपनी निजी या वित्तीय जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या मैसेज की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें।
