उसने मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लिया और...; अमेरिकी लड़की संग दिल्ली मेट्रो में जो हुआ वह भयानक है

अमेरिका के न्यू जर्सी के स्टीवन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी में भारतीय मूल के प्रोफेसर गौरव सबनीस को जब पता चला कि उनकी एक स्टूडेंट भारत घूमने का प्लान बना रही है तो उन्होंने उसे कुछ टिप्स दिए। साथ ही छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के प्रति सचेत किया। सबनीस जानते थे कि एक सुनहरे बालों वाली अमेरिकी महिला अवांछित आकर्षण का शिकार भी हो सकती है। दुर्भाग्य से उनका डर सही साबित हो गया, जब उनकी स्टूडेंट को भारत में एक सार्वजनिक स्थान पर यौन शोषण का सामना करना पड़ा।

सबनीस ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए बताया कि किस तरह दिल्ली मेट्रो में एक नाबालिग लड़के ने अमेरिकी लड़की को दबोच लिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया और उसकी मां और बहन ने आरोपी का बचाव किया।

प्रोफेसर की चेतावनी सबनीस ने कहा कि नवंबर में उनकी एक पूर्व छात्रा उनके पास आई और बताया कि वह भारत की यात्रा पर जा रही है। वह एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह के लिए जा रही थी। गौरव ने कहा कि उन्होंने उसे भारत में यौन शोषण की संभावनाओं को लेकर अलर्ट किया था। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'जब मेरी पूर्व छात्रा ने नवंबर में मुझसे भारत ट्रिप को लेकर सलाह मांगी तो मैंने उसे यौन शोषण के प्रति सचेत रहने को कहा। खासकर दिल्ली में। जहां तुम एक और सुनहरे बालों वाली महिला हो। वहां तुम टारगेट रहोगी। दुखद है कि यह सच साबित हुआ।'

लोग लेना चाहते थे सेल्फी सबनीस ने भारतीय दौरे के बाद अपनी पूर्व छात्रा से मिले संदेश को साझा किया है। जिसमें उसने बताया कि जब वह भारत पहुंची तो बहुत से लोग उसके साथ सेल्फी और पिक्चर लेना चाहते थे। उसने कई आदमियों को इसके लिए मना किया पर महिलाओं और बच्चों के साथ इसके लिए तैयार हो गई। अमेरिकी महिला ने कहा, 'जैसा कि आपने कहा था। मुझे बहुत से लोगों ने सेल्फी देने को कहा। मुझे लगा था कि आप बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन वाह! दिल्ली में लैंडिंग के बाद बैगेज कैरोसेल से ही अजनबी लोग मुझसे सेल्फी लेने के लिए कहने लगे।' उसने कहा कि उसने इंडियन-अमेरिकी प्रोफेसर की सलाह मानी और कई सलाहों को खारिज कर दिया। उसने कहा, 'लेकिन महिला और बच्चों के लिए मैं सहमत हो जाती थी। और अधिकतर समय इसमें मजा आया। लेकिन दिल्ली मेट्रो में एक बेहद कड़वा और डरावना अनुभव हुआ।'

दिल्ली मेट्रो में क्या हुआ अमेरिकी महिला ने सबनीस को भेजे अपने संदेश में डरावनी घटना को बयां किया। उसने कहा कि दिल्ली मेट्रो में एक नाबालिग लड़के ने उससे फोटो के लिए अपील की। चूंकि वह किशोर अपनी मां और बहन के साथ था महिला ने उसकी बात मान ली लेकिन आगे जो हुआ वह बहुत हैरान करने वाला था। अमेरिकी महिला के मुताबिक- करीब 14-15 साल के लड़के ने पहले अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वह असहज थी पर कुछ नहीं कहने का फैसला किया। इसके बाद लड़के ने उसे दबोचना शुरू कर दिया। अमेरिकी ने मैसेज में लिखा, 'उसने सीधे मेरे ब्रेस्ट को सख्ती से पकड़ लिया। उसने मेरे नितंबों पर थप्पड़ मारा और ऐसे हंसने लगा जैसे उसने कोई मजाक किया हो।'

लड़के की मां और बहन ने किया बचाव हैरानी और गुस्से से भरी लड़की ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। आगे जो हुआ वह और ज्यादा हैरानी भरा था। लड़के की मां और बहन ने उसका बचाव किया। उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी महिला की प्रतिक्रिया को 'जरूरत से ज्यादा' कहते हुए कहा कि उसने पहले कभी किसी गोरी लड़की को नहीं देखा था, इसलिए बहक गया।