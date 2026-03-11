अमेरिकी कंपनी ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में खोलेगी आंखों का अस्पताल, UP कैबिनेट ने दी मंजूरी

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में अमेरिकी कंपनी के आंखों का अस्पताल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई लगाने और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में अमेरिकी कंपनी के आंखों का अस्पताल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में गौतमबुद्ध नगर जिले में निवेश करने वाली तीन कंपनियों को 82 करोड़ 65 लाख रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सब्सिडी एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500/फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्रदान की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में 29,700 वर्ग मीटर भूमि पर अमेरिकी कंपनी मैसर्स विजन सोर्स एलएलपी 209.14 करोड़ रुपये के निवेश से टर्शियरी आई केयर हॉस्पिटल की स्थापना करेगी। लखनऊ में हुई बैठक में कैबिनेट ने कंपनी को विदेशी निवेश पर 65.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी तरह यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क में टीआई मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 4.48 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 215.20 करोड़ रुपये के निवेश से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करेगी।

कंपनी को 14.77 करोड़ की सब्सिडी कंपनी को सब्सिडी के तहत 14.77 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत पहले से प्राप्त सब्सिडी को समायोजित करने के बाद मिलेगी। इस निवेश से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र का भी विकास होगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत कंपनी को पहले से केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। इसी आधार पर एफडीआई नीति के तहत कुल सब्सिडी 41.52 करोड़ रुपये में से पहले प्राप्त सब्सिडी घटाकर शेष राशि यीडा द्वारा कंपनी को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में मंजूरी 1. विजन सोर्स एलएलपी टर्शियरी आई केयर हॉस्पिटल में 209 करोड़ का निवेश करेगी

2. मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र में 215 करोड़ से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई लगेगी

3. प्राधिकरण टीआई मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सब्सिडी के तहत 14.77 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति देगा