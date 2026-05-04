Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिका से गुरुग्राम आए शख्स ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, पत्नी से थी अनबन

May 04, 2026 07:02 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
share

अमेरिका से लौटे 45 साल के एक शख्स ने सेक्टर 65 स्थित एक ऊंची इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के अनुसार, मृतक निशांत, एम3एम एमराल्ड हिल्स सोसाइटी में रहता था।

अमेरिका से गुरुग्राम आए शख्स ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, पत्नी से थी अनबन

अमेरिका से लौटे 45 साल के एक शख्स ने सेक्टर 65 स्थित एक ऊंची इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के अनुसार, मृतक निशांत, एम3एम एमराल्ड हिल्स सोसाइटी में रहता था। उसका पत्नी से किसी बात पर विवाद चल रहा था और इसी के चलते वह डिप्रेशन में था। वह 28 अप्रैल को गुरुग्राम आया था।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। निशांत की शादी को 12 साल हो गए थे और वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में काम करता था, जबकि उसके माता-पिता गुरुग्राम में रहते हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि निशांत वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहने लगा था। पुलिस ने बताया कि वह गुरुग्राम लौटा और शनिवार शाम करीब 7:30 बजे अपनी सोसाइटी की इमारत से कूदकर उसने यह कदम उठाया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और परिवार ने अभी तक इस घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया है।

पत्नी, चार बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश

अन्य एक मामले में गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और चार बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि शनिवार को जब इस शख्स का भाई रात करीब साढ़े नौ बजे घर लौटा तो उसने परिवार के इन सदस्यों को पहली मंजिल पर बेहोश पड़ा पाया।

ये भी पढ़ें:अश्लील बातें और गंदे इशारे करते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर पर 27 छात्राओं का आरोप

पुलिस के अनुसार वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने महिला और चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यक्ति की पहचान नाजिम (35) और जान गंवाने वालों की पहचान उसकी पत्नी नजमा (35) और उनके बच्चे इकरा (14), शिफा (11), अयान (9) और खदीजा (6) के रूप में हुई है।

पुलिस का कहना है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का निवासी नाजिम वजीरपुर गांव में किराये के एक मकान में रहता है और गढ़ी हरसारू गांव में एक हेयर सैलून चलाता है। पुलिस के मुताबिक कथित रूप से नाजिम और नजमा के बीच अक्सर झगड़े होते थे और शनिवार रात काम से लौटने के बाद नाजिम का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में 2 महीने बंद रहेंगे ये रास्ते, सड़क पर निकलने से पहले जानें नया रूट

पुलिस के अनुसार नाजिम का भाई जब घर पहुंचा तब उसने देखा कि नाजिम खून से लथपथ था और कराह रहा था जबकि उसकी पत्नी एवं बच्चे कमरे में मृत पड़े थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती नाजिम ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी एवं बच्चे नहीं रहना चाहते थे।

ये भी पढ़ें:चौकी इंचार्ज और ASI ने 7000 में बेच दी ईमान, गुरुग्राम ACB ने रंगे हाथ पकड़ा

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।