दिल्ली में मोती बाग फ्लाईओवर के पास एम्बुलेंस जलकर खाक, पास खड़ी बाइक भी चपेट में आकर हुई भस्म
अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की दो गाड़ियां भेजी गईं, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों को बुलाया गया।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मोती बाग इलाके में स्थित फ्लाईओवर के पास गुरुवार शाम सफदरजंग अस्पताल की एक CAT एम्बुलेंस में लगी आग के बाद वह जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एंबुलेंस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी चपेट में आकर उसके अंदर रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। इसी दौरान धमाके की वजह से वहां पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल में भी आग लग गई और वह भी जलकर खाक हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस वैन में उस वक्त आग लगी, जब वह समालखा में एक मरीज को छोड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल लौट रही थी। इसी दौरान फ्लाईओवर के पास शाम करीब 7:20 बजे इसमें आग लग गई।
ड्राइवर के पास वाली सीट के पास हुआ शॉर्ट सर्किट
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘शुरुआती जांच से पता चला है कि एम्बुलेंस में कंडक्टर की तरफ वाली सीट के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी।’ ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन आग की लपटों ने तेजी से पूरी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया और एक धमाका हो गया। अधिकारी ने बताया, 'पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल में भी आग लग गई और वह पूरी तरह से जल गई।'
चश्मदीद ने बताई बिल्कुल अलग कहानी
उधर इस घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि, 'मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी हमने रास्ते में देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है और दोनों ड्राइवर अंदर सो रहे थे। इसके बाद मैंने एंबुलेंस का दरवाजा खटखटाया। वे उठे और चले गए। 2-3 मिनट में ही गाड़ी में आग लग गई। हमने ही पुलिस को सूचना दी थी। टाटा विंगर एंबुलेंस थी यह। पुलिसवाले दूर खड़े होकर सबकुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक भी नहीं रुकवाया।'
अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की दो गाड़ियां भेजी गईं, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों को बुलाया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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