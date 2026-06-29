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डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 5.0: DU के 657 लॉ स्टूडेंट्स को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में सीखने का मौका

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ और अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 5.0 की शुरुआत की। 964 आवेदनों में से 657 से अधिक लॉ छात्रों का चयन हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में इंटर्नशिप करेंगे।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 5.0: DU के 657 लॉ स्टूडेंट्स को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में सीखने का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) और अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 5.0 का शुभारंभ किया गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के साथ शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि छात्रों को कानूनी शिक्षा के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष इंटर्नशिप के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से कुल 964 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से इंटरव्यू के आधार पर 657 से अधिक विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित छात्र-छात्राएं 1 जुलाई से देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इंटर्नशिप करेंगे।

इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें न्यायालयीन प्रक्रिया, लीगल ड्राफ्टिंग, अधिवक्ता कौशल और न्यायिक व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी।

आयोजकों का कहना है कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप विधि विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी मंच बन चुकी है, जहां उन्हें अनुभवी अधिवक्ताओं के साथ काम करने और भारतीय न्याय व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिलता है। इससे छात्रों के पेशेवर कौशल के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि इस इंटर्नशिप का उद्देश्य विधि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान से सशक्त बनाना और उनके कानूनी करियर की मजबूत नींव तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को न्याय व्यवस्था में सार्थक योगदान देने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा।

वहीं, अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष संजय पोद्दार ने कहा कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 5.0 केवल एक इंटर्नशिप कार्यक्रम नहीं, बल्कि विधि विद्यार्थियों के लिए न्यायिक व्यवस्था को करीब से समझने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद युवा विधि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन, कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की व्यावसायिक दक्षता, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व क्षमता को नई दिशा देगा तथा भविष्य में देश को उत्कृष्ट विधि विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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