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ताहिर हुसैन के लिए AAP में तड़पने वाले कौन, अमानतुल्लाह खान समेत 2 नेता खुलकर आए

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भले ही ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ने की कोशिश की लेकिन उनकी पार्टी के कुछ अन्य नेता खुलकर हत्या के दोषी के प्रति हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। अंकित शर्मा मर्डर केस में दोषी करार दिए गए ताहिर के लिए दुख जाहिर किया है।

ताहिर हुसैन के लिए AAP में तड़पने वाले कौन, अमानतुल्लाह खान समेत 2 नेता खुलकर आए

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अफसर अंकित शर्मा को दिल्ली दंगों के दौरान बेरहमी से मार डालने के दोषी ताहिर हुसैन के लिए आम आदमी पार्टी (आप) में सहानुभूति के स्वर मुखर हो रहे हैं। 'आप' का पार्षद रहते हुए जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले ताहिर हुसैन से भले ही पार्टी प्रमुख ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि 'बहुत पहले ही निकाला जा चुका है', लेकिन उनके कुछ नेता ताहिर के लिए खुलकर हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। अंकित शर्मा की हत्या के साथ ही दंगा भड़काने के दोषी नेता के लिए अमानतुल्लाह खान के बाद हाजी यूनुस ने भी अपनी 'तड़प' दिखाई है।

मुस्तफाबाद के पूर्व विधायक हाजी यूनुस 'आप' के दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख भी रह चुके हैं। यूनुस केजरीवाल की ओर से पल्ला झाड़े जाने के कुछ घंटे बाद ही ताहिर के परिवार के दुआ मांगते नजर आए। उन्होंने पूर्व पार्षद और हाजी जैसे संबोधनों के साथ ताहिर हुसैन का जिक्र किया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। यूनुस ने अंकित शर्मा की बजाय ताहिर हुसैन की तस्वीर लगाते हुए 'प्रभावित परिवारों' के लिए दुआ मांगी। पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पूर्व पार्षद हाजी ताहिर हुसैन के मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती रहेगी, ऐसे समय में किसी भी परिवार के लिए यह दौर बहुत कठिन होता है। मेरी खुदा से दुआ है कि सभी प्रभावित परिवारों को हिम्मत और दुःख को सहने की शक्ति दे।'

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हाजी यूनुस के खिलाफ ही लड़ा था ताहिर

गौरतलब है कि जिस हाजी यूनुस ने ताहिर के दुख जाहिर किया है उनकी हार के लिए 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने हत्या के दोषी को जिम्मेदार बताया है। ताहिर को पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ाया था। भारद्वाज ने मंगलवार को एक पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए इसे याद किया। उन्होंने कहा, 'ताहिर हुसैन बाद में एआईएमआईएम में शामिल हुआ और आप के खिलाफ मुस्तफाबाद सीट से लड़ा। उसे आप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी गई और इसने भाजपा को मुस्तफाबाद सीट जीतने में मदद की।' उनका इशारा ताहिर की वजह से मुस्लिम वोटों में बिखराव की ओर है।

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अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा?

यूनुस से पहले ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी ताहिर हुसैन के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने ताहिर को दोषी करार दिए जाने पर दुख जाहिर करते हुए परिजनों के लिए दुआ मांगी। अमानतुल्लाह खान ने कहा, 'आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूं, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे हमारा कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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