‘Pushpa’ स्टार के नाम पर धंधा बंद! दिल्ली HC ने नाम, फोटो-आवाज के दुरुपयोग पर लगाई रोक
Allu Arjun personality rights case: उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शैली व अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही एआई, डीपफेक व आपत्तिजनक सामग्री के जरिए दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया है।
Allu Arjun personality rights case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन के पर्सनल राइट्स की रक्षा करते हुए एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शैली व अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही एआई, डीपफेक व आपत्तिजनक सामग्री के जरिए दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया है।
कई संस्थाएं बिना उनकी अनुमति के सामान बेच रहे
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अभिनेता की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, रूप-रंग, आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, हाव-भाव व पहनावा उनकी विशिष्ट पहचान हैं और इन पर उनका विशेष अधिकार है। यह आदेश उस वाद में पारित किया गया, जिसमें अभिनेता ने आरोप लगाया था कि कई संस्थाएं उनकी पहचान का उपयोग कर बिना अनुमति के सामान बेच रही हैं। व्यावसायिक लाभ कमा रही हैं।
उनकी पहचान इस्तेमाल करने का किसी को हक नहीं
हाई कोर्ट ने माना कि अभिनेता के फेमस डायलॉग और उनकी शैली उन्हें एक खास और प्रतिष्ठित पहचान देते हैं। पीठ ने कहा कि ये सभी खासियत वादी की पहचान का स्रोत हैं और इन पर उनका ही अधिकार है, किसी अन्य को इनके उपयोग का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला अभिनेता के पक्ष में बनता है और यदि तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।
नाम, फोटो, आवाज आदि का बिना अनुमति नहीं कर सकते इस्तेमाल
इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति अभिनेता के नाम, छवि, आवाज या किसी भी पहचान योग्य विशेषता का उपयोग न करें चाहे वह व्यावसायिक हो या निजी लाभ के लिए। साथ ही पीठ ने एआई के माध्यम से तैयार की गई नकली सामग्री डीपफेक या किसी भी तरह की भ्रामक सामग्री के प्रसार पर भी रोक लगा दी है जो अभिनेता का रूप धारण करती हो।
जानिए अदालत ने और क्या कहा
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी वेबसाइट को इस आदेश के तहत गलती से ब्लॉक किया जाता है तो वह अदालत में आकर स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग कर सकती है। बशर्ते वह यह आश्वासन दे कि वह अवैध सामग्री प्रसारित नहीं करेगी। पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए आगे की सुनवाई के लिए समन भी जारी किए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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