Allotment of accommodation can not be on whims, Delhi HC says on matter of bungalow to Kejriwal आवंटन अधिकारियों की मनमानी से नहीं हो सकता; केजरीवाल को सरकारी बंगला देने के मामले में बोला HC, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAllotment of accommodation can not be on whims, Delhi HC says on matter of bungalow to Kejriwal

आवंटन अधिकारियों की मनमानी से नहीं हो सकता; केजरीवाल को सरकारी बंगला देने के मामले में बोला HC

उच्च न्यायालय ने कहा, 'इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और यह पूरी तरह से आपकी मनमानी पर आधारित नहीं हो सकता। मैं इस बड़े मुद्दे से चिंतित हूं कि बंगलों के आवंटन में विवेकाधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:06 PM
share Share
Follow Us on
आवंटन अधिकारियों की मनमानी से नहीं हो सकता; केजरीवाल को सरकारी बंगला देने के मामले में बोला HC

दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास का आवंटन पूरी तरह से अधिकारियों की मनमानी पर आधारित नहीं हो सकता। अदालत ने यह बात गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक बंगले की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आवासीय आवंटन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा नीति को एक हलफनामे में दर्ज कर कोर्ट के सामने रखे, साथ ही जिसमें पूर्व में किए गए आवंटनों और उस नीति के क्रियान्वयन का भी खुलासा किया गया हो।

दो वरिष्ठ अधिकारियों को वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक को इस मामले में 25 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर वर्चुअली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा, 'क्या इसे लेकर कोई प्रक्रिया मौजूद है? मैं देखना चाहता हूं कि अतीत में इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया गया है, प्राथमिकता को किस आधार पर तय किया जाता है, आवंटन का क्रम क्या है? यह मानते हुए कि बंगलों की संख्या सीमित है, आप कैसे निर्णय लेते हैं?'

‘यह आपकी मनमानी पर निर्भर नहीं हो सकता’

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि, 'इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और यह पूरी तरह से आपकी मनमानी पर आधारित नहीं हो सकता। एक स्पष्ट नीति बताए जाने तक... मैं आवंटन में प्राथमिकता का आकलन करने का तरीका जानना चाहता हूं। मैं इस बड़े मुद्दे से चिंतित हूं कि बंगलों के आवंटन में विवेकाधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।'

केजरीवाल के लिए मांगा बंगला राज्य मंत्री को देने की तारीख बताई

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को जानकारी देते हुए् बताया कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए जिस 35, लोधी एस्टेट स्थित टाइप VII बंगले को आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था, उसे इस साल 24 जुलाई को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से यह दलील अदालत के उस पिछले निर्देश के बाद आई है, जिसमें उसे 35 लोधी एस्टेट स्थित बंगला राज्य मंत्री को आवंटित करने की तारीख बताने का निर्देश दिया गया था।

इससे दो दिन पहले यानी 16 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी और कहा था कि सरकार का दृष्टिकोण 'सभी के लिए मुफ्त व्यवस्था' जैसा है और सिर्फ वह यह तय नहीं कर सकती कि किसे घर मिलेगा। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र को 18 सितंबर तक सरकारी आवासों के सामान्य पूल और वर्तमान प्रतीक्षा सूची से घरों के आवंटन को नियंत्रित करने वाली नीति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया था कि हालांकि सरकारी वकील ने पहले केजरीवाल को 35, लोधी एस्टेट स्थित बंगला आवंटित करने के पार्टी के प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था, लेकिन इसी बीच इसे किसी और को आवंटित कर दिया गया। बता दें कि यह वही बंगला है जिसे इस साल मई में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खाली कर दिया था।

AAP ने अपनी याचिका में बताया कि राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन करने के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में एक सरकारी आवास का अधिकार है, बशर्ते उनके पास न तो अपना कोई आवास हो और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक पद पर कोई आवास आवंटित किया गया हो। पार्टी के वकील ने कहा था कि, 'हमारे मामले में सभी शर्तें पूरी होती हैं। एक राष्ट्रीय संयोजक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है। हम केंद्र में स्थित आवास का अनुरोध कर रहे हैं।'